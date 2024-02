Geolier sui fischi a Sanremo: «Nun fa nient». Dura Mara Venier: «Il rispetto per l'artista non deve mancare mai. Vergognatevi!»

di Dajana Mrruku

Geolier è stato uno dei protagonisti assoluti della 74esima edizione del Festival di Sanremo. La sua vittoria durante la serata delle cover ha destato molte polemiche. Il rapper napoletano ha portato sul palco un medley insieme a Guè, Luchè e Gigi D'Alessio, ma per il pubblico in sala Angelina Mango avrebbe dovuto vincere la quarta serata, con la cover di "La rondine", celebre brano del papà Mango.

Molte persone tra il pubblico a teatro, durante l'esibizione di Geolier dopo l'annuncio della sua vittoria, si si sono alzate e hanno lasciato l'Ariston con fischi in segno di disapprovazione. La scena è stata ritenuta una delle pagine più tristi di quest'edizione di Sanremo e Mara Venier ha voluto ribadirlo durante Domenica In speciale Sanremo.

Le parole di Mara Venier

«La gente si è alzata e se ne è andata quando ho vinto la serata delle cover? Nun fa nient» ha detto Geolier, a Domenica In, che torna a smorzare le polemiche sui fischi ricevuti all'Ariston e sul risultato del voto di sala stampa e radio televoto che hanno ribaltato quello del televoto, facendolo finire al secondo posto del festival di Sanremo dietro ad Angelina Mango. «È tutta esperienza, tutta maturità che porterò a Napoli.

MARA ENDEND L’ITALIANO MEDIO Geolier a 23 anni ha dimostrato l’educazione e la maturità nei confronti dei fischi, della stampa e dell’italiano medio.

“ho dato 1 perché non c’era lo zero”“non fate più votare i campani”parliamo di rispetto, ma voi non lo mettete in atto #domenicain pic.twitter.com/me4EWq8jMO — 𝒆𝒍𝒍𝒆 (@gvccixlou) February 11, 2024

«Ci sono state provocazioni che non ci dovrebbero stare proprio. Un artista può piacere o meno, ma il rispetto per l'artista non bisogna mai dimenticarlo. Chi si è alzato durante la tua esibizione e se ne è andato si deve vergognare!», ha però voluto ribadire Mara Venier, tra l'applauso del pubblico e dei giornalisti a teatro.

