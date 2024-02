Sanremo 2024, sommersa di insulti la paninoteca che offriva il “20% di sconto a chi vota Geolier”: «Era un'iniziativa goliardica»

di Cristina Siciliano

Ancora primo posto per Geolier. E ancora pioggia di fischi e lamentele dopo la polemica sull'uso non ortodosso della lingua partenopea in "I p' me, tu p' te", il suo brano in gara alla 74esima edizione di Sanremo. Napoli si sta mobilitando per sostenare il suo rapper e quando è partito il tevevoto - nonostante le moltissime segnalazioni di problemi nell'invio dei voti via sms per i cantanti - le richieste sui social di votare per Geolier si sono moltiplicate.

La paninoteca da Gino, per esempio, ha invitato i suoi clienti a sostenere Geolier in un modo del tutto alternativo. Sul profilo Instagram del locale è apparso un post che offriva uno sconto del 20% sul conto per chiunque decidesse di votare Geolier in cassa.

Le critiche all'iniziativa non sono manchate, anzi, secono quanto denunciano i proprietari della paninoteca a San Vitaliano su Instagram, il loro profilo è stato letteralmente sommerso di messaggi di insulti, da Nord a Sud.

«Fermatevi un attimo - si legge dalle Instagram stories del profilo di Paninoteca da Gino -. Mi avete intasato la chat di insulti e cattiverie (da tutta Italia). Pensate veramente che verranno persone a comprarsi un panino di dieci euro e mettere cinque voti paganto 2,50 e risparmiare 2 euro? State rilassati. Questo è solo un post goliardico, non abbiamo fatto nessuno sconto ( e questo lo saprà l'agenzia delle entrate meglio di voi). E sappiate che Geolier stasera schiatta il Festival e voi rosicate ancora».

