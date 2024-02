Geolier, Enzo Avitabile lo difende dai fischi: «Parlarne sminuisce il suo talento. Se vince sarò felice, è bravo»

Durante la quarta puntata della 74esima edizione del Festival di Sanremo, il cantante in gara Geolier ha ricevuto fischi dal pubblico, dopo essersi aggiudicato il podio nella serata dedicata alle cover. A prendere le sue difese è il cantautore napoletano Enzo Avitabile, 68 anni. «Parlare di quanto accaduto ieri sera sminuisce il grande talento di Geolier», ha detto, spiegando che su di lui non ha mai avuto dubbi. L'artista si dice «contento» se la vittoria dovesse andare al rapper di 23 anni, ma non perché condividono lo stesso amore per la città di Napoli, ma perché «vincerebbe prima di tutto un bravo artista».