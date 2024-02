Dargen D'Amico e Mara Venier, chimica alle stelle. Lei gli tasta i polpacci e lui la bacia di nuovo sulle labbra: «Non può creare casini»

di Dajana Mrruku

Dargen D'Amico è tornato da Mara Venier per lo speciale di Domenica In, incentrato sui protagonisti della 74esima edizione di Sanremo. Durante l'ultima serata, il cantante è sceso in platea per cantare la sua canzone, "Onda alta", e ha incontrato la zia Mara seduta in prima fila. Dargen non ha potuto fare a meno che salutare la sua amata conduttrice con un bacio a stampo.

Il giorno dopo, ospite da Mara Venier, Dargen poteva farsi mancare l'occasione di baciare nuovamente la sua conduttrice del cuore? Ovviamente no!

Dargen D'Amico, il bacio a Mara

La chimica tra Dargen D'Amico e Mara Venier è da subito alle stelle, quando lei gli tocca i polpacci per poi arrivare ad un nuovo bacio sulle labbra. Ma non solo! Il cantante di "Onda alta" ha voluto baciare anche alcuni dei giornalisti presenti, tra cui Cirilli che risponde: «Sai che baci bene? È piaciuto anche a me Mara».

Mentre Mara era preoccupata che questo bacio potesse crearle casini, Dargen risponde: «Ma perché un bacio dovrebbe creare casini? È la cosa più pura».

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Febbraio 2024, 19:38

