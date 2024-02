Il Volo, Gianluca compie 29 anni: i festeggiamenti in diretta da Mara Venier e la frecciatina di Ignazio a Lino Banfi

Il Volo è stato ospite della puntata speciale di Domenica In di Mara Venier. La conduttrice ha voluto festeggiare il 29esimo compleanno di Gianluca Ginoble, cantante del trio, insieme a tutto il pubblico presente in studio che ha iniziato ad intonare "Tanti auguri a te", mettendo in imbarazzo il festeggiato.

Dopo essersi esibiti con la loro canzone in gara, Capolavoro, Ignazio Boschetto ha annunciato il matrimonio e lanciato una frecciatina che in molti hanno pensato fosse indirizzata a Lino Banfi.

