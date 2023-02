Sanremo, le pagelle ai look della prima serata. Promosso il primo outfit della Ferragni al Tg1

Non solo canzoni, Sanremo è anche tanta moda. In diretta su Leggo tutti i look di conduttori, cantanti e gli ospiti che saliranno sul palco dell'Ariston per la prima serata del Festival. Chiara Ferragni la più attesa, ma anche Elodie. Anna Oxa e Mara Sattei. In prima fila ci sarà il presidente della repubblica Sergio Mattarella.

Sanremo: le pagelle dei look

Per il collegamento con il tg1 Chiara Ferragni sceglie un mini dress taglio smoking con schiena scoperta impreziosito da un fiore rosso e calze coprenti nere. Capelli raccolto. Look elegante e raffinato. Parte bene, voto 7

Sanremo: i voti ai tutti i look della prima serata. Attesa Chiara Ferragni, Mattarella outsider

La scaletta

In questa prima serata del Festival voterà solo la stampa. Alla fine della puntata verrà ufficializzata la prima classifica provvisoria. Ecco la scaletta con l'ordine di uscita dei cantanti

Anna Oxa - "Sali (Canto dell'anima)"

Gianmaria - "Mostro"

Mr. Rain - "Supereroi"

Marco Mengoni - "Due vite"

Ariete - "Mare di guai"

Ultimo - "Alba"

Coma_Cose - "L'addio"

Elodie - "Due"

Leo Gassmann - "Terzo cuore"

I Cugini di Campagna - "Lettera 22"

Gianluca Grignani - "Quando ti manca il fiato"

Olly - "Polvere"

Colla Zio - "Non mi va"

Mara Sattei - "Duemilaminuti"

