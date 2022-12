Sanremo 2023, Amadeus annuncia una «presenza femminile importante». Scatta il toto-nomi: chi ci sarà?

Chi sarà sul palco dell'Ariston al Festival di Sanremo 2023, al fianco di Amadeus? Il direttore artistico del Festival - confermato dopo i grandi successi degli anni scorsi - questa mattina si è lasciato scappare una piccola anticipazione sulle presenze femminili sul palco, oltre alle già note Chiara Ferragni (serata di apertura) e Francesca Fagnani (forse il mercoledì).

«Posso una domanda?». Anna Oxa non concede l'intervista alla moglie di Amadeus

Sanremo 2023, Fiorello svela il retroscena su Madame. E a Viva Rai 2 arriva (e canta) Achille Lauro

Amadeus: «Presenza femminile al Festival»

«Ho un'idea di una prossima presenza femminile importante, ma ne stiamo parlando in questi giorni, e per assurdo la quarta ancora non ce l'ho in mente, ma accadrà», ha detto Amadeus a un mese e mezzo dall'inizio della kermesse, ospite di «Facciamo finta che», il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101. Amadeus è dunque alle prese con la scelte delle primedonne che affiancheranno lui e Gianni Morandi sul palco nelle serate di giovedì e venerdì, e scatta subito il totonome: chi ci sarà al suo fianco?

Da Monica Bellucci a Andrea Delogu, il totonomi

Dopo l'autocandidatura scherzosa della comica Katia Follesa durante il programma di Fiorello, alle parole di Amadeus su una «presenza femminile importante» è subito partita la girandola di ipotesi: Monica Bellucci? La super top model Vittoria Ceretti? Andrea Delogu? Francesca Fialdini? Beatrice Venezi? Benedetta Porcaroli? Pilar Fogliati? Circolano illazioni di tutti i tipi. Ma Amadeus chiarisce che il suo modus operandi è molto poco prevedibile: «È un lavoro che accade di volta in volta, io mi lascio guidare un po' dalle sensazioni: Francesca Fagnani quando l'ho annunciata l'avevo pensata in realtà tre giorni prima, l'ho chiamata subito, l'ho invitata all'istante. Sono quelle cose che a volte mi vengono in mente per una sensazione».

