Sanremo 2023, gIANMARIA trionfa tra i giovani. Amadeus ufficializza i titoli di tutti i 28 brani in gara

Il vincitore di Sanremo Giovani è gIANMARIA. Ieri, venerdì 16 settembre, si è decretata la lista finale dei big che si sfideranno alla 73esima edizione della kermesse. A presentare Amadeus e il co conduttore del, Festival Gianni Morandi che hanno dato il via alla gara ricordando Sinisa Mihajlovic. Durante la serata, inoltre, sono stati ospitati anche i 22 big, già annunicati nelle scorse settimane, che hanno svelato il titolo del brano che porteranno a Sanremo 2023.

Sanremo 2023, il primo giallo è il brano di Madame: il titolo «Puttana» cambiato all'ultimo?

Sanremo 2023, Amadeus: «Solo due donne in gara a Sanremo Giovani? Le quote rosa sono offensive»

«LDA raccomandato a Sanremo solo perché è figlio di Gigi D'Alessio», la risposta piccata al concerto: «Non me ne fo**e proprio»

I brani di Sanremo 2023

Il vincitore di Sanremo Giovani è gIANMARIA con "La città che odi". Gli altri cinque finalisti che guadagnano un pass per l'Ariston fra i 28 Big sono Shari, Colla Zio, Sethu, Will e OLLY.

In ordine di apparizione invece, ecco i titoli dei brani che i 22 big che porteranno a Sanremo: Ultimo con "Alba", Tananai con "Tango", Madame con "Il bene nel male", Giorgia con "Parole dette male", Mr. Rain con "Supereroi", Elodie con "Due", Gianluca Grignani con "Quando ti manca il fiato", Marco Mengoni con "Due vite", Anna Oxa con "Sali (Canto dell'anima)", Lazza con "Cenere", Mara Sattei con "Duemilaminuti", Modà con "Lasciami", Paola e Chiara con "Furore", Colapesce Dimartino con "Splash", Leo Gassmann con "Terzo Cuore", Articolo 31 con "Un bel viaggio", Ariete con "Mare di guai", Cugini di Campagna con "Lettera 22", Levante con "Vivo", Coma_Cose con "L'addio", LDA con "Se poi domani", Rosa Chemical con "Made in Italy".

I titoli dei finalisti di Sanremo Giovani invece sono: gIANMARIA con "Mostro", Colla Zio con "Non mi va", Shari con "Egoista", OLLY con "Polvere", Sethu con "Cause perse", Will con "Stupido".

#sanremo2023, il primo giallo è il brano di #madame: il titolo «Puttana» cambiato all'ultimo? https://t.co/if9xbID7MF — Leggo (@leggoit) December 17, 2022

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Dicembre 2022, 08:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA