Sanremo 2023, Fiorello svela il retroscena su Madame. E a Viva Rai 2 arriva (e canta) Achille Lauro

Fiorello, come consuetine ormai dal 5 dicembre, dà il buongiorno agli italiani con il suo morning show Viva Rai2! che tra improvvisazione e polemiche sane raggiunge dal lunedì al venerdì un ottimo numero di ascolti: ogni appuntamento un nuovo ospite, oggi è stato il turno di Achille Lauro.

L'appuntamento con Viva Rai2!

Giacca e pantaloni neri, Achille Lauro intona il suo nuovo singolo, "Che sarà", accompagnato da ballerini vestiti di rosso col viso coperto, salvo una piccola fessura per gli occhi. Lauro canta all'esterno, mentre in studio Fiorello, Biggio, Danti e gli altri ballano e cantano il brano.

Poi l'arrivo in studio dove, dopo i complimenti di Fiore a Lauro («è davvero molto bello»), l'ironia prende il sopravvento. E Fiorello sventolando un foglio con su scritta la versione puffà del brano Rolls Royce, che Lauro ha presentato al 69° Festival di Sanremo, lo invita a cantare, spiegandogli che lui, Lauro, ha fan in tutto il mondo, ma soprattutto nel mondo della fantasia.

«Anche nel mondo blu, quello dei Puffi, sono tutti fan di Achille Lauro. E i Puffi - gli dice Fiore - nel loro mondo cantano Rolls Royce in una maniera diversa. E ci hanno mandato il testo. Si intitola Puff Roycè». E via a cantare tutti insieme, Lauro, Biggio, Fiorello, Casciari, Danti e il giovanissimo cast: «Chi siamo adesso non lo so. Gli strani e buffi ometti blu. E solo alti su per giù. Oh sì, due mele o poco più Sì sì. Oh sì noi puffi siam così. Noi siamo strani puffi blu. Puffiamo un poco su per giù eh eh. Oddio due mele o poco più. Ah ah ah. Puff Royce Puff Royce. Vivono via da qui. Nell'incantata città. C'est la vie. Puff Royce Puff Royce Puff Royce. Voglio una vita così. Puff Royce Puff Royce Puff Royce I puffi sono così. E Gargamella è così. C'est la vie. Puff Royce Puff Royce Puff Royce C'est la vie», questi i versi della canzone di Achille Lauro storpiata per l'occasione.

«Ballando Con le Stelle? Lo adoro»

Poi capitolo Ballando Con le Stelle: «Avete visto quanta gente c'è fuori!», dice Fiorello guardando insieme al cast la gente assembrata intorno al bar-studio del 'mattina show', Viva Rai 2!. E Biggio: «Abbiamo cambiato le abitudini degli italiani. Si svegliano presto». «C'è più gente qui che a Ballando con le Stelle. E a proposito di questo, vorrei fare una mia considerazione. È un programma che io adoro tantissimo. Ogni sabato sera sono lì a guardare, però non ci ho capito niente. Io non ho capito il regolamento - confessa ridendo Fiorello - C'è gente che non viene mai eliminata. Sta sempre lì. A un certo punto ho visto che hanno eliminato Mughini. Mi dispiace, mannaggia. Ho pensato. ma poi.. 'E ora Mughini!'. Ma come mai? Ma qual è il sistema di regole? Manco nella finanziaria ci sono tanti emendamenti! C'è il tesorino del tesoretto del tesorone. Uno si chiede 'Ma perché quello tornato a ballare? Perché ha 28 punti sulla patente», ha confessato il conduttore del programma.

Il brano di Madame a Sanremo

La puntata prosegue e Fiorello affronta la polemica scatenata sui social dopo Sanremo Giovani per il caso misterioso del titolo del brano che Madame porterà sul palco della kermesse: «Avete sentito cosa è successo a Sanremo? C'è stato un piccolo qui pro quo, perché pare che il titolo della canzone originale di Madame fosse un pò diverso. Pare che fosse "Pu**ana". Pare. E che poi sia stato cambiato in "Il bene nel male" - spiega Fiorello - e pare sia stata la stessa Madame a farlo. E certo, lo avrà fatto per Amadeus. Ma tu ti immagini per cinque sere... "Con il codice 01 Madame con pu**n". È già successo con Pippo Baudo nel '93 quando Marco Masini si presentò con una canzone dal titolo "Vaf*****lo". E a Baudo non sembrava vero. Una volta a questo riguardo mi disse: "Ma tu lo sai che ogni volta che presentavo il brano di Masini, per rendere il titolo ancora più efficace, io pensavo qualcuno che mi stava sulle palle"».

Fiorello, a Viva Rai2!, scherza così sui rumors relativi al titolo del brano che l'artista Madame porterà al Festival di Sanremo 2023, dopo aver fatto i complimenti ad Amadeus «per i grandi risultati ottenuti con la presentazione di Sanremo Giovani».

