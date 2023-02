Sanremo 2023, ecco il palco esterno: spunta l'anteprima, ecco gli artisti che si esibiranno

Mancano poco più di 24 ore dall'inizio del Festival di Sanremo e i preparativi fervono. Inizia ad esserci anche qualche anticipazione sulle 6 serate più attese dell'anno e tra queste spunta il palco esterno. Il Festival avrà quest'anno tre dimensioni: quella più tradizionale all'interno del teatro Ariston, una esterna in Piazza Colombo proprio davanti al teatro e quella sulla nave da crociera.

Simona Ventura riprende Antonella Elia in diretta: «Ti abbiamo pagato profumatamente e tu non puoi sfottere lo sponsor»

Vladimir Luxuria choc a Storie Italiane: «Mi hanno puntato una pistola alla tempia»

Il palco esterno

L'anteprima del palco dell'Ariston è stata già mostrata da Amadeus, ma ora, tra le storie di Deianira Marzano, spunta anche quella del palco esterno. In questa edizione ci saranno altre novità pensate per ampliare ancora di più il contatto con il pubblico, soprattutto dopo due anni in cui il mondo dello spettacolo in tal senso ha molto sofferto, quindi la necessità non solo di un palco interno, ma anche di uno esterno. Sul palco in piazza si esibiranno vari artisti, tra cui Piero Pelù, Francesco Renga e Nek, Achille Lauro, Annalisa e La Rappresentante di Lista, con loro, nel corso della serata Amadeus si collegherà per vedere cosa accade in piazza. A mostrare come sarà questo palco è l'esperta di gossip che riporta la foto di un suo follower.

Quest'anno tutto è più ampliato perché oltre a quelli che calcheranno il palco dell'Ariston ci saranno cantanti anche sulla nave da Crociera, ulteriore estensione del Festival. Qui invece si esibiranno altri artisti come Salmo, Fedez, Takagi & Ketra e Guè Pequeno.

Sanremo 2023, «Zelensky non sarà in video, invierà un testo che leggerà Amadeus» https://t.co/l6xSuXefOk — Leggo (@leggoit) February 6, 2023

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Febbraio 2023, 15:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA