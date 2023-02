Vladimir Luxuria choc a Storie Italiane: «Mi hanno puntato una pistola alla tempia»

Vladimir Luxuria confessa per la prima volta di essere stato minacciato con una pistola alla tempia. L'ex deputata è intervenuta a Storie Italiane, nel corso di uno spazio dedicato alle rapine in villa, e ha voluto raccontare la sua esperienza, dicendo di essere stata vittima in vita sua di due rapine, una delle quali a mano armata.

Il ricordo choc

Vladimir ricorda scioccata quello che è accaduto, ormai anni fa, come chiarisce lei: «Mi hanno puntato una pistola alla tempia, ho avuto la lucidità di chiedere cosa volesse, gli ho chiesto se voleva soldi e lui ha annuito. Gli ho dato i soldi e fortunatamente è andato via. Poi sono caduta sulle ginocchia». Vladimir spiega a Eleonora Daniele che l'accaduto è stato molto scioccante, ma lui ha avuto la lucidità di dare al rapinatore quello che voleva cercando di non indispettirlo.

La polemica

«Ero nell'altrio del mio portone, stavo rientrando a casa», chiarisce, «Era sicuramente una persona che cononsceva le mie abitudini e mi ha puntato una pistola alla tempia. Nonostante il trauma penso però che purtroppo sono esperienze che possono accadere». Per rispondere alla polemica di Francesco Facchinetti, dopo la rapina al padre Roby, spiega che cambiando paese, purtroppo, non cambierebbero questo tipo di cose.

