Paola Egonu choc: «Avere un bambino? Se facessi un figlio nero vivrebbe tutto lo schifo che ho vissuto io»

Paola Egonu a pochi giorni da Sanremo ha fatto delle rivelazioni choc, spiegando che non metterebbe al mondo un figlio di colore per il timore che sia, come lei lo è stata, vittima di razzismo. «Se mai dovessi avere un figlio di pelle nera, vivrà tutto lo schifo che ho vissuto io. Se dovesse essere di pelle mista, peggio ancora: lo faranno sentire troppo nero per i bianchi e troppo bianco per i neri. Vale la pena, dunque, far nascere un bambino e condannarlo all'infelicità?».

Francesca Fagnani: «Zelensky, polemica lunare. Mentana al Festival? Non verrà, ha il tg»

Il ritorno di Tananai: «Quest'anno sono più riflessivo e maturo». E Biagio Antonacci approva

L'intervista

Questa è la domanda scioccante che si pone la 24enne pallavolista italiana considerata la più forte al mondo, in un'intervista a 'Vanity Fair' che l'ha voluta protagonista della nuova cover digitale di Vanity Fair e della newsletter settimanale Vanity Fair Weekend, in occasione del suo debutto da coconduttrice al festival di Sanremo, nella serata di giovedì 9 febbraio. A pochi giorni dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo nelle vesti di co-conduttrice insieme a Chiara Ferragni, Chiara Francini e Francesca Fagnani, Paola si racconta parlando degli episodi di razzismo, dei sacrifici legati alla carriera sportiva, fino al timore di mettere al mondo un figlio che potrebbe rivivere tutta la crudeltà che lei, da sempre, ha sperimentato sulla sua pelle.

La diversità

«A quattro anni - dice - ho capito di essere diversa. Ero all'asilo e, con un mio amichetto, stavamo strappando l'erba del giardino: ci facevano ridere le radici. La maestra ci ha messo in castigo. Per tre volte le ho chiesto di andare in bagno. Per tre volte mi ha risposto di no. Alla fine ci sono andata di corsa, senza permesso. Troppo tardi: mi ero fatta tutto addosso. La maestra mi ha riso in faccia: 'Oddio, fai schifo! Ma quanto puzzi!'. E, per il resto del giorno, non mi ha cambiata. Ho dovuto attendere, sporca, l'arrivo di mia madre nel pomeriggio. Ancora oggi, 20 anni dopo, fatico a usare una toilette che non sia quella di casa mia».





Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Febbraio 2023, 10:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA