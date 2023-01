Sanremo 2023, Fiorello conferma la teoria sull'ospite straniero: «Ti pare che Madonna va al Festival?»

Questa mattina a Viva Rai 2 Fiorello è tornato a parlare dell’ospite di Sanremo 2023 e pare abbia confermato la teoria più diffusa sul web dopo la sua stessa anticipazione nella puntata di ieri. Fiore ha annunciato, infatti, un super ospite del Festival donna e di origini italiane, specificando che non sarebbe stata Lady Gaga.

Le ipotesi sul web

Il web ha iniziato ad avanzare diverse ipotesi: è stato fatto il nome di Ariana Grande, Carla Bruni e Alicia Keys, c'è persino chi ha parlato di Jennifer Aniston, ma uno su tutti è stato quello di Madonna. Nessuna conferma è arrivata per adesso, in via ufficiale. Pare infatti che ad annunciare il super ospite sarà lo stesso Amadeus probabilmente nel corso di Domenica In durante un'intervista con Mara Venier.

La conferma?

Fiorello però è tornato all'attacco: «Tutti hanno scritto Madonna, ma ti pare che Madonna che va a Sanremo 2023?», ha commentato il conduttore. A rispondere a tale dichiarazione è stato poi Biggio: «Fiorello ha detto che Madonna va ospite…». Si è trattato solo di una battuta, ma già in altre occasioni è emerso che nel programma, tra una battuta e l'altra, in fondo si dice la verità. Che sia la conferma del super ospite?

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Gennaio 2023, 13:21

