Sanremo 2023, Amadeus e Fiorello al TG1: «Viva Rai 2!, su Rai 1 dopo il Festival»

Il Festival di Sanremo 2023 non smette mai di sorprendere. Il direttore artistico e conduttore Amadeus, al TG1 delle 20, in compagnia di Fiorello rivela un'altra novità sui canali Rai, in vista dell'inizio della Kermesse della musica italiana. Viva Rai 2, il programma mattutino condotto dal comico, sbarca sul primo canale e si svolgerà subito dopo la fine di ogni puntata del Festival con un'edizione tutta dedicata a quanto accaduto sul palco dell'Ariston.

Leggi anche > Sanremo 2023, Gianluca Grignani: «Non vedo mio padre da 10 anni, spero non si senta male ascoltando il brano in diretta»

«Viva Sanremo»

Amadeus e Fiorello irrompono al Tg1 per informare il pubblico italiano di un'altra grande novità. Nessun ospite, rivelato, ma un nuovo programma che cercherà di intrattenere la notte degli italiani. «Viva Rai 2!, su Rai 1», ad annunciarlo è lo stesso «Ciuri», che poi aggiunge: «Si chiamerà Viva Sanremo». Il suo programma in onda tutte le mattine alle 6:00, radoppia l'appuntamento per le serate del Festival di Sanremo che prenderà il via il prossimo 7 febbraio. Un'occasione per rivivere quanto accaduto, subito dopo i titoli di coda di ogni puntata.

La novità

Le quattro scoppiettanti puntate di «Viva Rai2: Viva Sanremo! Di notte» andranno in diretta eccezionalmente su Rai 1 da martedì 7 a venerdì 10 febbraio, subito dopo la puntata di Sanremo: 45 minuti tra notizie, varietà e curiosità dall'Ariston grazie anche agli scoop e collegamenti in diretta con l'inviato al Festival, Gabriele Vagnato. Tutto ciò in compagnia di Fiorello e Fabrizio Biggio e di tutto il cast di Viva Rai2 dal Glass studio di Via Asiago. Mercoledì, giovedì e venerdì mattina, alle 7.15 su Rai 2, andrà in onda Viva Rai2… Viva Sanremo! bis. «Adesso - ha detto Amadeus al Tg1 - le novità sono sempre più incalzanti, perché mancano pochi giorni all'inizio del Festival. Voglio condividere quella di questa sera con un amico di Sanremo, del festival, vostro e mio». La parola è passata così a Fiorello: «È un annuncio un pò strano, che nasce dal mio amore per il Festival. Andando in onda alle 7 del mattino, non avrei potuto vederlo fino alla fine, al massimo fino alle dieci e mezza, undici meno un quarto, per andare poi a letto. Mi è venuta così l'idea di fare Viva Rai2! subito dopo: appena finisci la puntata, Ama, io vado in diretta, mi dai la linea di notte». Del resto, «io non dormo, io uso noce moscata», ha ironizzato lo showman riferendosi al 'caso Amici'. «Ci vediamo martedì sera in diretta».

Gli ospiti del Festival

Dopo la notizia della presenza di ..., ecco tutti gli ospiti, già confermati, che saliranno sul palco dell'Ariston. Ad aprire le danze ci penseranno Mahmood e Blanco in un revival che riporterà tutti indietro di un anno quando la loro «Brividi» si impose alla Kermesse della musica italiana. Ma non finisce qui. Sempre durante la prima serata, infatti, i super ospiti saranno i Pooh, 6 anni dopo l'ultima esibizione insieme. Sul palco ci saranno Roby, Dodi, Red e Riccardo Fogli. Al Bano e Massimo Ranieri saranno ospiti nella seconda serata del Festival, mercoledì 8 febbraio, assieme a Gianni Morandi (oltre alla sua già annunciata presenza come conduttore). Momento comico durante la serata con Angelo Duro. I Black Eyed Peas sono i grandi ospiti internazionali attesi nella seconda notte di Sanremo 2023. A cui faranno seguito i Måneskin che si esibiranno durante la terza serata, giovedì 9 febbraio, così come Peppino Di Capri. Ospite della quarta serata di venerdì 10 febbraio, il cast di «Mare fuori» che canterà la celebre sigla della serie. Per la serata finale, invece, saliranno sul palco Gino Paoli e poi Luisa Ranieri per parlare di «Lolita Lobosco», mentre i Depeche Mode saranno i super ospiti internazionali. Durante la puntata, infine, verrà trasmesso un messaggio registrato del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Febbraio 2023, 20:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA