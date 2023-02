Chiara Ferragni, dal pigiama al look sexy in un attimo: pioggia di critiche

Si parte per Sanremo. Chiara Ferragni è arrivata ieri nella città del Festival più noto d'Italia che condurrà per due serate. Ma la sua giornata ha avuto un'evoluzione in poche ore, come lei stessa mostra su Instagram. La mattina dell'imprenditrice digitale inizia col sorriso: Chiara riprende una story di Fedez che la ritrae con la piccola Vitto. «Prima di partire» scrive la moglie del rapper che si mostra in pigiama pink e sorridente accanto alla sua bambina. Ma poche ore dopo, eccola arrivare a Sanremo e cambiarsi d'abito, diventando super sexy.

Pantalone nero aderente, top scollato e pancia scoperta: l'imprenditrice sceglie un look particolare per Sanremo, non rinunciando a mostrare il ventre piatto. Sarà questa la mise che indosserà sul palco dell'Ariston?

Pioggia di critiche

Non mancano mai gli haters sotto i post di Chiara. E, proprio sotto quest'ultimo, c'è stata una pioggia di critiche per il suo look: «ma perchè ti ostini a metterti roba addosso che nn ti sta bene» si legge, e ancora: «Ma sai che non ti valorizza/dona? Si, lo sai. Non puoi non saperlo», «Non mi piace, non ti sta bene, ma chi ti veste ce l’ha l’occhi?», «Ma è orribile!».

Dove alloggerà

A Sanremo Chiara Ferragni alloggerà in una villa sulle colline vista mare, con piscina a sfioro. Sul mobile della camera che la ospiterà nella sua trasferta da coconduttrice della prima e dell'ultima serata del Festival, ha creato il suo «angolo portafortuna», con tutti i doni ricevuti in questi giorni da amici e parenti per propiziare un buon debutto al festival. Tra questi un biglietto d'auguri del suo team che, aperto, fa ascoltare le voci dei collaboratori che urlano uno scaramantico «merda, merda, merda».

