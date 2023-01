Giulia Salemi a Sanremo 2023? Cosa farà l'influencer al Festival

Giulia Salemi non sembra volersi più fermare. L'opinionista social del Grande Fratello Vip, ormai è peggio del prezzemolo. E tutti sembrano volerla nei propri programmi. Dopo la partecipazione come concorrente a Pechino Express e al Gf Vip, l'influencer di origini iraniane si è fatta strada nel mondo televisivo puntando sempre più in alto. E adesso spunta l'ipotesi del Festival di Sanremo.

Tutti la vogliono

Giulia Salemi si è fatta amare per il suo carattere gentile e sempre disposto a dire le cose come stanno. Da piccola vittima di bullismo e con una doppia nazionalità, adesso, sta diventando uno dei volti più desiderati del piccolo schermo e non solo. Sì perché dopo che Alfonso Signorini l'ha fortemente voluta come protagonista della nuova edizione del Grande Fratello Vip, anche Giorgia Meloni punta forte su Giulia per modernizzare i suoi social network. Così come Radio 101 che l'ha voluta come speaker. E tra i tanti pretendenti della Salemi, spunta anche Amadeus per il Festival sempre più social e giovane.

Il ruolo al Festival

Amadeus sembra sempre più propenso a portarla sul palco dell'Ariston. Il conduttore e direttore artistico della prossima edizione della Kermesse della musica italiana, vuole fortemente la fidanzata di Pierpaolo Pretelli per un ruolo ben preciso. La Salemi, infatti, a Sanremo 2023 entrerebbe in scena per sensibilizzare il pubblico sul tema delle donne in Iran, vittime di violenza e persecuzione. Giulia Salemi, lo scorso novembre, ha avuto la possibilità di parlare all'interno della Camera dei Deputati su un tema che le sta particolarmente a cuore: la violenza sulle donne. E adesso potrebbe ripetersi a una platea molto più ampia: il pubblico italiano che in massa assisterà al Festival della musica italiana. A riportare la notizia è stato il magazine, esperto di gossip, Diva e Donna. Una voce, al momento. Ma che potrebbe trovare conferme già dalle prossime ore.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Gennaio 2023, 18:06

