RaiPubblicità, raggiunto l'obiettivo di 50 milioni d'incassi per il Festival

Sanremo 2023 ha già vinto la prima sfida. L'evento è al primo posto per quanto riguarda gli incassi pubblicitari del Festival. Quota 50 milioni è l'obiettivo che è stato centrato (e superato). Tolte le spese organizzative nelle casse della Rai entrano sicuramente più di 25 milioni di euro. La raccolta ha funzionato alla grande. E i 42 milioni incassati nel 2022 sono già stati superati ampiamente.

Gli incassi pubblicitari sono in crescendo e dal 2018 a oggi sono quasi raddoppiati. Un buon salto in avanti è stato compiuto nel 2020 quando si raggiunse quota 37-38 milioni, incasso confermato anche nel 2021, in quel Sanremo triste perché senza pubblico a causa del covid. L'ascesa è proseguita nel 2022 (42 milioni) fino ad arrivare agli oltre 50 milioni di quest'anno. Un'ottima performance quella di Sanremo 2023 che segue di pochi mesi un altro successo di RaiPubblicità, quello dei Mondiali di calcio nei quali l'incasso è stato di oltre 60 milioni di euro ma in quell'occasione la Rai non ci ha guadagnato perché i diritti sono costati 150 milioni.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Febbraio 2023, 19:43

