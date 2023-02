Sanremo 2023, Chiara Ferragni potrebbe farlo prima di iniziare il monologo: cosa potrebbe succedere

Tutto è pronto per il Festival di Sanremo 2023. La macchina organizzativa dell'evento, in moto da mesi, ha pensato a tutto: dalla scaletta degli artisti in gara ai super ospiti, senza dimenticare le conduttrici che sera dopo sera affiancheranno Amadeus nel corso della kermesse musicale.

Chiara Ferragni al Festival

La prima e ultima sera sul palco ci sarà Chiara Ferragni, l'influencer più famosa del mondo nonché imprenditrice digitale. Sui social, Chiara ha pubblicato un selfie in cui, raggiante, stringe tra le mani il classico cartoncino della trasmissione, che dovrà leggere durante Sanremo.

Chi la segue da tempo, sa che Chiara inizia qualsiasi video o diretta sul suo profilo Instagram con il saluto "Hi guys!" e adesso c'è chi si aspetta che l'influencer faccia lo stesso sul palco dell'Ariston. Lei stessa ha riportato nelle stories un commento di un fan che si aspetta proprio di sentire il suo modo di salutare il pubblico.

