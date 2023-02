Sanremo 2023, Anna Oxa dà buca alla sfilata sul Green Carpet: c'erano tutti tranne lei. Ecco il motivo

di Redazione Web

Anna Oxa assente dal Green Carpet. Come da tradizione, 24 ore prima dell'inizio del Festival di Sanremo si dà il via alle danze con la sfilata dei cantanti in gara che inaugura la kermesse della canzone italiana.

Ieri, 6 gennaio, durante il PrimaFestival, condotto da Andrea Delogu insieme agli Autogol e a Jody Cecchetto, è andata in onda su Rai1, direttamente da Piazza Colombo, la sfilata del Green Carpet: 27 artisti su 28 hanno sfilato di fronte al pubblico prendendosi tutti i loro applausi. Grande assente del momento Anna Oxa.

Sanremo 2023. Amadeus: «Sarà un festival no stop». Zelensky? Niente video, invierà un messaggio

Sanremo 2023, Amadeus rivela: «Chiara Ferragni sarà da sola sul palco dell'Ariston». Ecco cosa farà

Sanremo, la scaletta della prima e della seconda serata. Amadeus: «Rosa Chemical alla fine? Nessun riferimento alle polemiche gender fluid»

Il green carpet

L'assenza della cantante barese ha subito scatenato la curiosità tra gli utenti dei social e in tanti hanno ironizzato sulla sua decisione di non presentarsi. Da Marco Mengoni a i Colla Zio, tutti i 27 big hanno sfilato davanti al Teatro Ariston, sfidando le basse temperature della città dei Fiori. Della Oxa, tuttavia, nessuna traccia né un accenno da parte dei conduttori durante il PrimaFestival.

La sua assenza dal Green Carpet non è stata dunque giustificata, anche se il motivo potrebbe essere collegato alle prove del lunedì. Anna Oxa, infatti, è stata l’ultima a eseguire la sua performance prima del grande show e stando alle indiscrezioni, sarebbero durate più del dovuto. Questo, secondo quanto riportano gli utenti sui social, potrebbe essere il motivo per cui la cantante abbia deciso all'ultimo minuto di non presentarsi.

La mancata intervista

La sua assenza ha fatto discutere tanto quanto il suo recente incontro con la moglie del direttore artistico, Giovanna Civitillo: durante la serata di Sanremo Giovani dello scorso dicembre la moglie di Amadeus stava attendendo la cantante dopo le prove ma appena arrivata, Anna Oxa ha evitato le sue domande, lasciando il pubblico senza parole.

ho fatto una foto con anna oxa sul green carpet #sanremo23 pic.twitter.com/VeSmEB8FcL — ⋆。 ゚☁︎ Frá 💐 | #Sanremo23 (@HhamMerss) February 6, 2023

Anna Oxa nella sua camera di hotel mentre tutti celebrano l'apertura del festival sul green carpet #Sanremo2023pic.twitter.com/3q1332meBd — marcolè 💐 (@marcole___) February 6, 2023

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Febbraio 2023, 09:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA