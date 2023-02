Sanremo 2023, J-Ax arriva in albergo e trova una sorpresa inattesa: «Che accoglienza...»

Un benvenuto speciale. J-Ax è arrivato a Sanremo e in albergo ha trovato un regalo inatteso. «Quando arrivi a Sanremo...» scrive nelle sue stories il rapper mostrando la sfilza di cappelli che ha trovato in camera. Colorati, tutti con la visiera in stile "Articolo 31" et voilà.. l'accoglienza è perfetta.

Sanremo, la scaletta della prima e della seconda serata: Rosa Chemical alla fine

Sanremo 2023, «Zelensky non sarà in video, invierà un testo che leggerà Amadeus»

Sanremo, la sorpresa per J-Ax

Ma oltre alla felicità per la sorpresa, J-Ax fa sorridere i fan parlando di come sta. «Ho aspettato 30 anni per andare a Sanremo e poi...» dice inquadrandosi in camera. «Qualche giorno fa mi è venuto il raffreddore» dice scatenando la risata dei fan che attendono trepidanti di vederlo nella reunion con gli Articolo 31 ma soprattutto nel madley con Fedez, nella serata di venerdì.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Febbraio 2023, 15:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA