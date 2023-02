Sanremo 2023, Amadeus rivela: «Chiara Ferragni sarà da sola sul palco dell'Ariston». Ecco cosa farà

«Sarà sola sul palco dell'Ariston e non posso dire altro...». Amadeus sorprende tutti ai microfoni di RTL 102.5, dando un altro piccolo spoiler sullo spettacolo che andrà in scena da domani sera, martedì 7 febbraio, per il Festival di Sanremo. Chiara Ferragni è sicuramente una delle protagoniste più attese di Sanremo 2023 e, come dichiarato, dal direttore artistico e conduttore, avrà un momento tutto suo.

La rivelazione

«Finalmente si comincia - dice Amadeus entusiasta a RTL 102.5 -. Un lavoro che va avanti da mesi e si assembla in 5 giorni e dà il via al Festival. Fiorello quando parla Coletta vuole che gli spieghi cosa dice: è una persona dotta che usa parole che magari lì per lì non si comprendono», ironizza Amadeus. «Non c’è posto in nessuna città della regione e mi fa piacere che ci sia così tanta attesa per questa edizione. Ho grande affetto per RTL 102.5, ho passato anni bellissimi quando non era un momento facile per me. In quel periodo lavoravo poco e sono ripartito dalla radio, grazie al Presidente Lorenzo Suraci che mi chiese di ripartire proprio dalla radio. RTL 102.5, come me, punta sui giovani. Ascolto Radio Zeta, prendo spunto, alcuni nomi che oggi sono in gara, e che sono stati in gara negli anni passati, li ho scoperti grazie a Radio Zeta», ha spiegato Amadeus. Per poi rivelare la novità sull'imprenditrice multimediale che lo affiancherà nella serata di apertura e di chiusura del Festival. «Tutte le co-conduttrici hanno un momento tutto loro. Sono partito dall’inizio a dare un ruolo alle co-conduttrici, un momento in cui dire ciò che desideravano dire, riguardo al mondo femminile o una loro esperienza. Lo farà anche Chiara Ferragni, non anticipo nulla ma ci sarà un momento in cui sarà sola sul palco e dirà qualcosa di molto interessante».

Una lettera a se stessa

Corteggiata da tempo da Amadeus, quest'anno l'influencer più amata al mondo ha accettato la proposta ed è sicuramente tra i protagonisti più attesi del 73esimo Festival di Sanremo, al via tra poco più di 24 ore. Chiara Ferragni, l'imprenditrice digitale da 28,5 milioni di follower solo su Instagram, è pronta al debutto sul palco: a lei il ruolo di co-conduttrice della prima e dell'ultima serata con Amadeus e Gianni Morandi. È attesa alla prova della diretta tv e soprattutto a quella del monologo che porterà all'Ariston. Una decina di minuti, racconta chi ha visto le prove, super blindate, in cui Chiara leggerà una 'lettera a se stessa', raccontando un pò la sua storia e invitando al coraggio, tutto femminile, di affrontare le sfide e di inseguire i propri sogni. «La sua presenza è motivo di grande curiosità per molti, di felicità per noi, grande divertimento, è una ragazza solare, sarà una bella sorpresa», promette Amadeus limitandosi a raccontare a RTL 102.5 che «sarà sola sul palco». E Gianni Morandi aggiunge: «Vedendola di persona, in azione, si capisce perché abbia un seguito così forte, farà una bella cosa».

La beneficienza

L'imprenditrice, che ha devoluto il cachet di Sanremo all'Associazione Dire, Donne in rete contro la violenza, dell'ansia della vigilia non ha fatto mistero nel suo diario quotidiano su Instagram: «Ultime prove, poi domani si parte, mi ca*o leggermente, anzi molto addosso, ma ho una grande voglia di salire sul palco», confessa oggi ai suoi fan. «Apprezzo tutti i messaggi carini e pieni di energia che mi mandate, li leggo, mi fanno sempre piacere. Ce la metterò tutta», racconta nelle stories la Ferragni, che vestirà Schiaparelli e Dior e dietro le quinte è seguita dalle telecamere di Amazon per la seconda stagione della serie The Ferragnez di Prime Video.

