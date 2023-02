Sanremo 2023, «Chiara Ferragni si sta cag***o addosso»: Fedez la raggiunge e scherza prima del Festival

Tutto è pronto per Sanremo 2023. A poco più di 24 ore dall'inizio della 73esima edizione del Festival di Sanremo anche Fedez è giunto nella città dei fiori in vista della Kermesse della musica italiana. Il rapper ha raggiunto sua moglie Chiara Ferragni che sarà una delle protagoniste di questa edizione del Festival e sui social rivela la tensione che l'influencer più amata al mondo sta provando in queste ore di attesa.

Sanremo 2023, Amadeus rivela: «Chiara Ferragni sarà da sola sul palco dell'Ariston». Ecco cosa farà

Fedez, "Muschio Selvaggio" si trasferisce a Sanremo. E dai social arrivano le critiche

«Si sta cag**do addosso»

Mentre il podcast di Fedez, Muschio Selvaggio, si prepara all'esordio inedito a Sanremo per un appuntamento fisso in vista della settimana del festival della canzone italiana, per Chiara Ferragni sono ore di attesa e tensione prima dell'esordio da co-conduttrice sul palco dell'Ariston. Il rapper scalda i motori per l'esordio su Rai 2, insieme al suo socio Luis Sal, per il suo Muschio Selvaggio che sbarca in televisione. Ma su Instagram rivela, scherzando, che quella ad avere più paura per l'esordio televisivo è l'imprenditrice multimediale: «Si sta cag**do addosso», dice ironico il rapper.

«Lui non mi aiuta»

Fedez ha raggiunto la moglie Chiara Ferragni nella villa che l'influencer ha affittato per tutta la durata del Festival e, nelle stories di Instagram, scherza sulla tensione pre-festival della moglie. Sdraiato sul letto in relax insieme alla Ferragni, rivela il particolare inedito e lei risponde per le rime. «È normale - dice con un filo di voce la Ferragni che poi ribatte -. Lui non mi aiuta». Chiara Ferragni sarà sul palco dell'Ariston al fianco di Amadeus nella prima serata della Kermesse della musica, martedì 7 febbraio, e nella serata finale di sabato 11 febbraio.

