Sanremo 2023. Amadeus: «Sarà un festival no stop». Zelensky? Niente video, invierà un messaggio

Il Festival, il 73esimo di storia e il quarto del conductor Amadeus, non poteva essere tale senza polemiche aizzate ancora prima dello start di stasera, dove accanto al direttore artistico, su Rai1, ci saranno Gianni Morandi e Chiara Ferragni (co-conduttrice anche nella serata di chiusura dell’11 febbraio).



Politica e polemiche



Partiamo dalla politica. Giorni a parlare del messaggio di Zelensky, per poi apprendere che è quasi certo che il presidente ucraino non comparirà nemmeno. Messaggero delle sue parole, per una durata sempre di 2 minuti, sarà il direttore artistico stesso, Amadeus che scherza: «Lo leggerò in ucraino, ovviamente». È il direttore Stefano Coletta, a capo dell’Intrattenimento di prime time Rai, che ne dà notizia nella prima conferenza stampa che si è tenuta ieri mattina al Casinò di Sanremo, luogo dove dalla pandemia in poi, sono stati relegati i giornalisti: «Siamo in contatto quotidiano con l’ambasciatore Melnyk».

A provocare sull’assenza di Zelensky a Sanremo (Festival conosciuto in Russia) è la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova: «Beh non lo so, avrebbe anche potuto vincere questo concorso con un rap».



Le canzoni



E se sempre Coletta definisce questa edizione come quella della consapevolezza, dopo quella del 2020 di festa, del 2021 di reclusione e del 2022 di incertezza, e dell’urgenza di vivere, sul piano musicale non può che essere confermato. Il silenzio generazionale di cui parla Coletta è evidente nelle canzoni. Sono 28 in gara, compresi i 6 giovani. Canzoni che spaziano dall’esistenzialismo all’amore perduto, dalla depressione alla libertà.

Stasera saranno in 14 a esibirsi. Ad aprire sarà Anna Oxa, e via di seguito, gIANMARIA, Mr. Rain, Marco Mengoni, Ariete, Ultimo, Coma_Cose, Elodie, Leo Gassmann, I Cugini di Campagna, Gianluca Grignani, Olly, Colla Zio, Mara Sattei. Super ospiti di stasera i Pooh, con un excursus della loro carriera. Domani sera ci saranno il trio Al Bano, Morandi e Ranieri, giovedì Peppino di Capri e sabato Gino Paoli e Ornella Vanoni.

Gli ospiti over 70



«Sono contento di portare all’Ariston il patrimonio musicale italiano. Li voglio celebrare e non li voglio ricordare», dice Amadeus a proposito della scelta di avere gli over 70 come super ospiti al Festival. «Sarà un Sanremo h 24, pieno di vita a tutte le ore», promette Amadeus.

Attesa per il monologo della prima delle co-conduttrici del festival, Chiara Ferragni, che si paleserà (era ora!) ai giornalisti. Dovrebbe raccontare del contenuto del monologo e del messaggio di cui si farà portavoce. Violenza contro le donne? Haters?

