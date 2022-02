Sanremo 2022, Sabrina Ferilli torna al Festival dopo 10 anni con un look raffinato firmato Alessandro Dell'Acqua

Ultima serata di Sanremo 2022, ultima occasione per conduttori e cantanti di stupirci o di essere bocciati per sempre. Da questo punto di vista Sabrina Ferilli non tradisce le aspettative e porta al Festival tutta la sua veracità romana.

Sabrina Ferilli a Sanremo 2022. Ansa.

A dieci anni esatti dalla sua ultima partecipazione al Festival nel 2002, l'attrice de La grande bellezza scende dalla scalinata dell'Ariston con un look firmato Alessandro Dell'Acqua, il direttore creativo di Numero 21, suo amico e stilista fidatissimo.

L'abito in rosa antico, impreziosito dai gioielli in oro e diamanti di Pasquale Bruni, le calza a pennello e le conferisce una leggerezza quasi eterea. Raffinata la scelta delle maniche lunghe arricciate sul finale da una serie di bottoncini in seta, l'unica concessione a un look sobrio, pulito, come non se ne vedeva da giorni.

Ultimo aggiornamento: Sabato 5 Febbraio 2022, 22:43

