Sanremo 2022, Selvaggia Lucarelli attacca Lorena Cesarini: «Razzismo? Perchè ha fatto il contrario di quello che ha detto». Scoppia il caso. Il monologo poco convincente dell'attrice di Suburra durante la seconda serata del Festival si tinge giallo. Ma andiamo con ordine.

Nella serata di giovedì, co conduttice del Festival di Sanremo 2022 accanto ad Amadeus è stata Lorena Cesarini, giovanissima attrice della serie tv Gomorra. La Cesarini, agitatissima, ha recitato sul palco un lunghissimo monologo contro il razzismo, stroncato da pubblico e addetti ai lavori, nato dopo aver ricevuto numerose offese dagli haters per il suo colore della pelle.

Ma allora perchè solo pochi giorni prima ha detto esattamente il contrario? Selvaggia Lucarelli, sui suoi profili social ha segnalato un'intervista che Lorena Cesarini ha rilasciato al settimanale F in cui fornisce un'altra versione smentendo addirittura la natura razziale delle offese subite: «Un paio di commenti antipatici, tutto lì». Eppure proprio da queste offese è partito il suo monologo. Tutto qui? Assolutamente no.

Sullo stesso settimanale la Cesarini esclude categoricamente di voler parlare di razzismo: «Non ha senso che io al Festival faccia la predica sull’integrazione - si legge - non perché non ci creda, ma perché non sarei credibile: non sono mai stata vittima di discriminazioni, forse mi ha protetta la bellezza. Poi nei panni della paladina dei diritti civili sarei ridicola. Per me la vera integrazione è non essere tenuta a parlare del colore della mia pelle ogni volta che sono su un palco, come se mi dovessi giustificare. Tra l’altro - e conlcude - sono italiana».

Tutto in netto contrasto con la sua esibizioni da qui la domanda di Selvaggia Lucarelli: «Perché Lorena Cesarini ha detto una cosa così tranchant al settimanale F (qualche giorno fa eh, è il numero in edicola) e poi ha detto e fatto il contrario a Sanremo? Boh. Almeno mettersi d’accordo con se stessi. O con gli autori del Festival. O con il proprio ufficio stampa».

Cos'è succeso al festival, e perchè l'attrice ha cambiato così radicalmente idea?

Ultimo aggiornamento: Sabato 5 Febbraio 2022, 20:33

