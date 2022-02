Sanremo 2022, Mahmood e Blanco presi d'assalto dai fan in delirio. L'appello dei cantanti: «Mettete la mascherina»

A Sanremo 2022 la febbre per la serata finale è sempre più alta. E per Mahmood e Blanco arriva un vero bagno di folla. Il loro albergo è stato preso d'assalto dai fan. Quando Blanco arriva dall'ingresso laterale dell'hotel de Paris su un van coi vetri oscurati, la folla di ragazzini da ore in strada, in Corso Imperatrice a Sanremo, si sposta dall'ingresso per salire sui muretti e azzardare uno scatto anche sfocato. Un assedio tale che, seppure festoso, preoccupa per quanto i ragazzi siano vicini e spesso, senza alcuna protezione rispetto alla pandemia che stiamo vinvendo. Per questo motivo Blanco ha chiesto a tutti i fan di indossare la mascherina, in via cautelativa, visto che la distanza di sicurezza che bisognerebbe tenere è completamente saltata.

🔵 #Sanremo2022 Assedio di fan all’albergo di Mahmood e Blanco. Lui chiede di indossare la mascherina pic.twitter.com/jmZzfFg02a — Rai Radio1 (@Radio1Rai) February 5, 2022

Blanco, partner di Mahmood in questa edizione del festival, ha comunque ripagato gli sforzi dei fan, che da ore assediano l'hotel nella speranza di vedere apparire i due. Riccardo Fabbricioni, questo il vero nome di Blanco, è uscito a salutarli, nel delirio generale. Un "delirio" festoso e che deve rimaner tale anche nei prossimi giorni.

