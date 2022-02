Sanremo 2022, diretta della serata finale: Inno di Mameli. Arriva Sabrina Ferilli. Super ospite Marco Mengoni, incognita Fiorello

Sanremo 2022, diretta della finale: arriva Sabrina Ferilli. Super ospite Marco Mengoni, incognita Fiorello. Tutto pronto per l'ultima serata del Festival, che seguiremo come sempre minuto per minuto su Leggo.it e che vedrà i Campioni in gara contendersi a colpi di note la vittoria di questa 72ª edizione della kermesse. A decretare il vincitore saranno il televoto, la Giuria Demoscopica 1000 e la Giuria della Sala Stampa.

SANREMO 2022, LA DIRETTA DELLA FINALE SU LEGGO.IT

Leggi anche > Sanremo 2022, la scaletta della finale: le canzoni, gli ospiti e Sabrina Ferilli conduttrice

SANREMO 2022, ordine di esibizione dei cantanti

01 - Matteo Romano - "Virale"

02 - Giusy Ferreri - "Miele"

03 - Rkomi - "Insuperabile"

04 - Iva Zanicchi - "Voglio amarti"

05 - Aka 7even - "Perfetta così"

06 - Massimo Ranieri - "Lettera di là dal mare"

07 - Noemi - "Ti amo non lo so dire"

08 - Fabrizio Moro - "Sei tu"

09 - Dargen D'Amico - "Dove si balla"

10 - Elisa - "O forse sei tu"

11 - Irama - "Ovunque sarai"

12 - Michele Bravi - "Inverno dei fiori"

13 - La Rappresentante di Lista - "Ciao ciao"

14 - Emma - "Ogni volta è così"

15 - Mahmood e Blanco - "Brividi"

16 - Highsnob e Hu - "Abbi cura di te"

17 - Sangiovanni - "Farfalle"

18 - Gianni Morandi - "Apri tutte le porte"

19 - Ditonellapiaga con Rettore - "Chimica"

20 - Yuman - "Ora e qui"

21 - Achille Lauro - "Domenica"

22 - Ana Mena - "Duecentomila ore"

23 - Tananai - "Sesso occasionale"

24 - Giovanni Truppi - "Tuo padre, mia madre, Lucia"

25 - Le Vibrazioni - "Tantissimo"

Ultimo aggiornamento: Sabato 5 Febbraio 2022, 20:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA