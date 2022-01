Sanremo 2022, le canzoni, i cantanti big, le conduttrici: tutto quello che c'è da sapere sul Festival di Amadeus

Ci siamo. È tutto pronto per il Festival di Sanremo 2022. La kermesse sarà guidata per la terza volta da Amadeus, che ne sarà il conduttore e il direttore artistico. Venticinque i cantanti in gara, con altrettante canzoni. Grande attesa per i superospiti, tutt annunciati durante il Tg delle 20 di Rai Uno, dallo stesso Amadeus: da Checco Zalone a Laura Pausini c'è grande attesa per vederli sul palco dell'Ariston. Sanremo 2020 inizia martedì 1 febbraio e a co-condurre la prima serata ci sarà Ornella Muti. Il venerdì invece sarà la serata delle cover. C'è un grande interrogativo che però aleggia su questa settantaduesima edizione del Festival, ovvero la presenza di Fiorello. Lo showman siciliano, che ha accompagnato Amadeus nelle precedenti due edizioni, non è stato annunciato tra le presenza fisse della kermesse e si parla di lui come di un possibile ospite "a sorpresa".

LE DATE DI SANREMO 2022: QUANDO INIZIA IL FESTIVAL

La settantaduesima edizione del Festival di Sanremo inizierà martedì 1 febbraio e terminerà, con la serata finale, sabato 5 con la proclamazione del vincitore da parte di Amadeus. Sanremo 2022 si dipanerà, come da tradizione in questi ultimi anni, su cinque serata. Nelle prime due ascolteremo le 25 canzoni selezionate, e nella serata di venerdì le cosiddette cover, scelte dai cantanti big per l'esibizione della quinta puntata.

Sanremo 2022 è il terzo Festival di Amadeus. Quella di quest'anno sarà un'edizione comunque segnata dalla Pandemia di Covid, anche se meno della scorsa. Nel 2021 il conduttore fu costretto ad allestire un festival senza pubblico nel teatro Ariston che - invece - quest'anno sarà pieno fino al 100% della capieza. Una differenza non da poco, sia per chi calcherà il palco del teatro Ariston, sia per chi vedrà il Festival da casa.

LE CO-CONDUTTRICI DI SANREMO 2022

Ospite del Tg1 Amadues ha annunciato le cinque co-conduttrici di Sanremo 2022. Il direttore artistico di Sanremo sarà affiancato ogni sera da una conduttrice diversa: tutte donne molte belle e molto famose, che rappresentano il meglio del cinema e della televisione italiana. Ecco le cinque conduttrice del Festival di Sanremo 2022

Ornella Muti, condutrice della prima serata di Sanremo 2022

Ornella Muti, icona del cinema italiano e sex symbol degli Anni 70 e 80, inaugurerà la prima serata della 72esima edizione del Festival di Sanremo (martedì 1 febbraio 2022). Il suo esordio nel cinema avvenne quando aveva 14 anni, nel 1969: fu scelta da Damiano Damiani come protagonista del suo film La moglie più bella, ispirato alla vicenda di Franca Viola, di Alcamo in Sicilia, prima donna italiana a rifiutare il matrimonio riparatore. Damiani le impose il nome d'arte Ornella Muti.

Lorena Cesarini, conduttrice della seconda serata di Sanremo 2022

Lorena Cesarini è tra le donne scelte da Amadeus per calcare il palcoscenico del Teatro Ariston in una delle serate del Festival di Sanremo 2022 e fa parlare di sé ancor prima di scendere la famosa scalinata. L’attrice, scelta per condurre la seconda serata, quella di martedì 2 febbraio, è divenuta conosciuta al grande pubblico grazie alla serie Tv "Suburra". In qualche modo la Cesarini rappresenta l’innovazione e incarna valori come l’integrazione sociale già con la sua presenza e la sua carnagione. La partecipazione alla kermesse è una sfida rivolta al futuro e promette di aprire riflessioni sui cambiamenti della società italiana. Nata a Dakar, in Senegal, da mamma africana e papà italiano, l’attrice è laureata in Storia contemporanea e ha debuttato nel 2014 nel film “Arance & martello” di Diego Bianchi

Drusilla Foer, la conduttrice della terza serata di Sanremo 2022

Drusilla Foer è un personaggio - ormai notissimo - che nasce dal genio di Gianluca Gori. La troveremo sul palco dell'Ariston nella terza serata di Sanremo 2022, giovedì 3 febbraio. Pittrice, cantante, star del web e della tv, attrice, Drusilla, il cui nome deriva dal nome del battello su cui i suoi nonni vissero una notte di passione, "nasce" nel 1967 a Siena per poi crescere tra Cuba, Parigi, Chicago, Bruxelles, Madrid, Viareggio, New York e, infine, Firenze (dove vive tuttora). Secondo alcuni (Il Giornale.it) è la versione "patinata" della signora Coriandoli - personaggio inventato interpretato da Maurizio Ferrini - per altri (Il Giorno) un vero e proprio colpo di Genio di Gori, poiché Drusilla non solo ha colpito l'immaginario dei social e del mondo dello spettacolo ma anche abbattuto ogni barriera ma soprattutto ogni quesito di genere. Sul Palco dell'Ariston probabilmente arriverà la consacrazione definitiva, quando il grande pubblico della Tv generalista, imparerà a conoscerla.

Maria Chiara Giannetta, la conduttrice della quarta serata di Sanremo 2022

«Emozionata e pronta, qualche disturbo di sonno, ma ci sta dai!». Maria Chiara Giannetta ha esordito così sui social alla chiamata di Amadeus, che mesi fa l'ha avuta ospite a I soliti ignoti e con la quale il prossimo 4 febbraio condurrà la quarta serata del Festival di Sanremo. Dopo Drusilla Foer e subito prima di Sabrina Ferilli sarà la 29enne foggiana a calcare il «temutissimo» palco dell'Ariston, ultimo gradino di una carriera tutta in ascesa che l'ha vista debuttare a teatro ad appena 11 anni in piccoli spettacoli amatoriali.

Sabrina Ferilli, la conduttrice della serata finale di Sanremo 2022

Attrice di successo e icona sexy, Sabrina Ferilli calcherà il palco dell’Ariston per il gran finale (5 febbraio 2022) conducendo l'ultima serata di Sanremo 2022. Classe 1964, romana doc, Sabrina ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo come doppiatrice nel 1989 nella miniserie TV La bugiarda, mentre il suo primo ruolo da attrice l’ha ottenuto nel 1990 nel film Americano rosso. Di qui, è cominciata la sua lunga carriera nel cinema. Tra i tanti successi, nel 2008 ha recitato in Tutta la vita davanti di Paolo Virzì, vincendo il prestigioso Nastro d'argento. Nel 2013 Maria De Filippi la invita come giudice fissa della 12^ edizione del talent show Amici, confermata anche nelle due edizioni successive. Nello stesso anno viene insignita del titolo di madrina d'apertura del Roma Film Festival e recita, tra le protagoniste, nel film La grande bellezza di Paolo Sorrentino (che ha vinto il premio Oscar come miglior film straniero). Sul palco del teatro Ariston è stata già due volte. La prima nel 1996 al fianco di Pippo Baudo come co-conduttrice del Festival, la seconda come ospite nel 2002.

I SUPEROSPITI DI SANREMO 2022

Italiani, italianissimi. Un po' per scelta un po' per colpa della Pandemia. Anche in questa edizione del Festival di Sanremo firmata Amadeus gli ospiti saranno soprattutto ospiti nostrani, italiani. Checco Zalone, Cesare Cremonini, i Maneskin, Laura Pausini: tutte star, anche internazionale, ma rigorasamente italiane. Poi attesi anche tanti protagonisti italiani, soprattutto attori e attrici delle fiction italiane di mamma Rai.

Checco Zalone

Cesare Cremonini

Måneskin

Laura Pausini

Luca Argentero

Raoul Bova

Lino Guanciale

Anna Valle

Gaia Girace e Margherita Mazzucco

I cantanti e le canzoni in gara a Sanremo 2022

Sono venticinque i cantanti che si contenderanno la vittoria a Sanremo 2022.

Achille Lauro - "Domenica"

Aka 7even - "Perfetta così"

Ana Mena - "Duecentomila ore"

Dargen D'Amico - "Dove si balla"

Ditonellapiaga con Rettore - "Chimica"

Elisa - "O forse sei tu"

Emma - “Ogni volta è così”

Fabrizio Moro - "Sei tu"

Gianni Morandi - "Apri tutte le porte"

Giovanni Truppi - "Tuo padre, mia madre, Lucia"

Giusy Ferreri - "Miele"

Highsnob e Hu - "Abbi cura di te"

Irama - "Ovunque sarai"

Iva Zanicchi - "Voglio amarti"

La Rappresentante di Lista - "Ciao ciao"

Le Vibrazioni - "Tantissimo"

Mahmood e Blanco - "Brividi"

Massimo Ranieri - "Lettera di là dal mare"

Matteo Romano - "Virale"

Michele Bravi - "Inverno dei fiori"

Noemi - "Ti amo non lo so dire"

Rkomi - "Insuperabile"

Sangiovanni - "Farfalle"

Tananai - "Sesso occasionale"

Yuman - “Ora e qui”

Le canzoni cover e i duetti saranno le grandi protagoniste della quarta serata di Sanremo 2022, quella di venerdì 4 febbraio. Per certi versi è la serata più attesa, insieme a quella finale di questo festival. Sicuramente è la più divertente. Quella che fa discutere. Che fa inorridire o spellarsi le mani per gli applausi. La quarta serata del Festival di Sanremo 2022 è dedicata alle cover e ai duetti. I 25 cantanti big hanno scelto una canzone da reinterpretare tratta dal repertorio italiano ed internazionale degli anni ’60, ’70 e ’80. Le canzoni cover scelte dovevano essere comprese tra il 1 gennaio del 1960 e il 31 dicembre del 1989. Le interpretazioni faranno parte integrante della gara.

Achille Lauro con Loredana Bertè - "Sei bellissima" di Loredana Bertè

Aka 7even con Arisa - "Cambiare" di Alex Baroni

Ana Mena con Rocco Hunt - "Medley"

Dargen D'Amico - "La bambola" di Patty Pravo

Ditonellapiaga e Rettore - "Nessuno mi può giudicare" di Caterina Caselli

Elisa - "What a feeling" di Irene Cara da "Flashdance"

Emma con Francesca Michielin - “Baby one more time” di Britney Spears

Fabrizio Moro - "Uomini soli" dei Pooh

Gianni Morandi con Mousse T - "Medley"

Giovanni Truppi con Vinicio Capossela - "Nella mia ora di libertà" di Fabrizio De Andrè

Giusy Ferreri con Andy dei Bluvertigo - "Io vivrò senza te" di Lucio Battisti

Highsnob e Hu con Mr.Rain - "Mi sono innamorato di te" di Luigi Tenco

Irama con Gianluca Grignani - "La mia storia tra le dita" di Gianluca Grignani

Iva Zanicchi - "Canzone" di Don Backy e Detto Mariano nella versione di Milva

La Rappresentante di Lista con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra - "Be my baby" delle The Ronettes

Le Vibrazioni con Sophie and the Giants e Peppe Vessicchio - "Live and let die" di Paul McCartney

Mahmood e Blanco - "Il cielo in una stanza" di Gino Paoli

Massimo Ranieri con Nek - "Anna verrà" di Pino Daniele

Matteo Romano con Malika Ayane - "Your song" di Elton John

Michele Bravi - "Io vorrei... non vorrei... ma se vuoi" di Lucio Battisti

Noemi - "(You make me feel like) A natural woman" di Aretha Franklin

Rkomi con Calibro 35 - "Medley Vasco Rossi"

Sangiovanni con Fiorella Mannoia - "A muso duro" di Pierangelo Bertoli

Tananai con Rose Chemical - "A far l'amore comincia tu" di Raffaella Carrà

Yuman con Rita Marcotulli - “My way” di Frank Sinatra

SANREMO 2020: IL REGOLAMENTO DELLE SERATA E DEL VOTO

Prima Serata – martedì 1 febbraio 2022 - Interpretazione-esecuzione di 12 canzoni in gara da parte dei rispettivi 12 Artisti in gara. Le canzoni/Artisti verranno votate, in maniera disgiunta, dalle 3 componenti di voto della Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web : (i) giuria della carta stampata e tv, (ii) giuria delle radio; (iii) giuria del web. I tre sistemi di votazione in Serata avranno un peso percentuale sul risultato complessivo della votazione così ripartito: giuria della carta stampata e tv 33%; giuria delle radio 34%; giuria del web 33%. All’esito del risultato complessivo della votazione verrà stilata una classifica delle 12 canzoni/Artisti eseguite in Serata.

Seconda Serata mercoledì 2 febbraio 2022 - Interpretazione-esecuzione delle altre 12 canzoni in gara da parte degli altri rispettivi 12 Artisti in gara. Le canzoni/Artisti verranno votate, in maniera disgiunta, dalle 3 componenti di voto della Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web : (i) giuria della carta stampata e tv; (ii) giuria delle radio; (iii) giuria del web. I tre sistemi di votazione in Serata avranno un peso percentuale sul risultato complessivo della votazione così ripartito: giuria della carta stampata e tv 33%; giuria delle radio 34%; giuria del web 33%. All’esito del risultato complessivo della votazione verrà stilata una classifica delle 12 canzoni/Artisti eseguite in Serata. Al termine della Serata verrà stilata una classifica congiunta di tutte le 24 canzoni/Artisti in competizione, risultante dalle percentuali di voto da queste ottenute nel corso della Prima Serata (le prime 12 ) e di quelle ottenute nel corso della Seconda Serata (le seconde 12).

Terza Serata giovedì 3 febbraio 2022 Interpretazione-esecuzione delle 24 canzoni in gara da parte dei rispettivi 24 Artisti. Le canzoni/Artisti verranno votate (i) dal pubblico attraverso il Televoto e (ii) dalla Demoscopica 1000. I due sistemi di votazione in Serata avranno un peso percentuale sul risultato complessivo della votazione così ripartito: Televoto 50%; Demoscopica 1000 50%. La media tra le percentuali complessive di voto ottenute dalle canzoni/Artisti in Serata e 4 quelle ottenute nelle Serate precedenti determinerà una nuova classifica delle suddette 24 canzoni/Artisti in gara.

Quarta Serata venerdì 4 febbraio 2022 Interpretazione–esecuzione, da parte di ognuno dei 24 Artisti in gara, di una Cover, scelta tra le canzoni facenti parte del repertorio italiano ed internazionale degli anni 60’, 70’ e 80’. Gli Artisti, che potranno quindi nell’occasione potranno anche cantare in lingua straniera e potranno scegliere di esibirsi da soli oppure insieme ad artisti Ospiti di conclamata fama italiani o stranieri, saranno votati: (i) dal pubblico con il Televoto; (ii) dalla Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web in maniera congiunta, come unica componente di voto; (iii) dalla Demoscopica 1000. I tre sistemi di votazione in Serata avranno un peso percentuale sul risultato complessivo della votazione così ripartito: Televoto 34%: Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web 33%; Demoscopica 1000 33%. La media tra le percentuali complessive di voto ottenute dagli Artisti in Serata e quelle ottenute dalle canzoni/Artisti nelle Serate precedenti determinerà una nuova classifica delle suddette 24 canzoni/Artisti in gara.

Serata Finale, sabato 5 febbraio 2022 Interpretazione-esecuzione delle 24 canzoni in gara da parte dei rispettivi 24 Artisti. Le canzoni/Artisti verranno votati dal pubblico attraverso il Televoto. La media tra le percentuali di voto ottenute in Serata e quelle ottenute nelle Serate precedenti determinerà una nuova classifica delle 24 canzoni/Artisti. Riproposizione - attraverso esecuzione dal vivo o attraverso registrazione audio video - delle 3 canzoni (o parte di esse) degli Artisti in gara con la posizione più elevata in classifica. Le votazioni precedenti verranno azzerate e si procederà a una nuova votazione (i) del pubblico con il Televoto; (ii) della Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web, in maniera congiunta, come unica componente di voto; (iii) della Demoscopica 1000. I tre sistemi di votazione avranno un peso percentuale sul risultato complessivo di questa ultima votazione in Serata così ripartito: Televoto 34%: Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web 33%; Demoscopica 1000 33%. La canzone/Artista con la percentuale di voto complessiva più elevata ottenuta in quest’ultima votazione verrà proclamata Vincitrice di SANREMO 2022. Verranno proclamate anche la seconda e la terza canzone/Artista classificate.

FESTIVAL DI SANREMO 2022: L'ALBO D'ORO

1951 NILLA PIZZI Grazie dei fior

1952 NILLA PIZZI Vola colomba

1953 CARLA BONI E FLO SANDON’S Viale d’autunno

1954 GIORGIO CONSOLINI E GINO LATILLA Tutte le mamme

1955 CLAUDIO VILLA E TULLIO PANE Buongiorno tristezza

1956 FRANCA RAIMONDI Aprite le finestre

1957 CLAUDIO VILLA E NUNZIO GALLO Corde della mia chitarra

1958 DOMENICO MODUGNO E JOHNNY DORELLI Nel blu dipinto di blu

1959 DOMENICO MODUGNO E JOHNNY DORELLI Piove

1960 TONY DALLARA E RENATO RASCEL Romantica

1961 BETTY CURTIS E LUCIANO TAJOLI Al di là

1962 DOMENICO MODUGNO E CLAUDIO VILLA Addio addio

1963 TONY RENIS E EMILIO PERICOLI Uno per tutte

1964 GIGLIOLA CINQUETTI E PATRICIA CARLI Non ho l’età

1965 BOBBY SOLO E THE NEW CHRISTY MINSTRELS Se piangi se ridi

1966 DOMENICO MODUGNO E GIGLIOLA CINQUETTI Dio come ti amo

1967 CLAUDIO VILLA E IVA ZANICCHI Non pensare a me

1968 SERGIO ENDRIGO E ROBERTO CARLOS Canzone per te

1969 BOBBY SOLO E IVA ZANICCHI Zingara

1970 ADRIANO CELENTANO E CLAUDIA MORI Chi non lavora non fa l’amore

1971 NADA E NICOLA DI BARI Il cuore è uno zingaro

1972 NICOLA DI BARI I giorni dell’arcobaleno

1973 PEPPINO DI CAPRI Un grande amore e niente più

1974 IVA ZANICCHI Ciao cara, come stai?

1975 GILDA Ragazza del sud

1976 PEPPINO DI CAPRI Non lo faccio più

1977 HOMO SAPIENS Bella da morire

1978 MATIA BAZAR …E dirsi ciao!

1979 MINO VERGNAGHI Amare

1980 TOTO COTUGNO Solo noi

1981 ALICE Per Elisa

1982 RICCARDO FOGLI Storie di tutti i giorni

1983 TIZIANA RIVALE Sarà quel che sarà

1984 AL BANO E ROMINA POWER Ci sarà

1985 RICCHI E POVERI Se m’innamoro

1986 EROS RAMAZZOTTI Adesso tu

1987 GIANNI MORANDI, ENRICO RUGGERI E UMBERTO TOZZI Si può dare di più

1988 MASSIMO RANIERI Perdere l’amore

1989 ANNA OXA E FAUSTO LEALI Ti lascerò

1990 POOH Uomini soli

1991 RICCARDO COCCIANTE Se stiamo insieme

1992 LUCA BARBAROSSA Portami a ballare

1993 ENRICO RUGGERI Mistero

1994 ALEANDRO BALDI Passerà

1995 GIORGIA Come saprei

1996 RON Vorrei incontrarti fra cent’anni

1997 JALISSE Fiumi di parole

1998 ANNALISA MINETTI Senza te o con te

1999 ANNA OXA Senza pietà

2000 PICCOLA ORCHESTRA AVION TRAVEL Sentimento

2001 ELISA Luce

2002 MATIA BAZAR Messaggio d’amore

2003 ALEXIA Per dire di no

2004 MARCO MASINI L’uomo volante

2005 FRANCESCO RENGA Angelo

2006 POVIA Vorrei avere il becco

2007 SIMONE CRISTICCHI Ti regalerò una rosa

2008 GIO DI TONNO E LOLA PONCE Colpo di fulmine

2009 MARCO CARTA La forza mia

2010 VALERIO SCANU Per tutte le volte che…

2011 ROBERTO VECCHIONI Chiamami ancora amore

2012 EMMA MARRONE Non è l’inferno

2013 MARCO MENGONI L’essenziale

2014 ARISA Controvento

2015 IL VOLO Grande amore

2016 STADIO Un giorno mi dirai

2017 FRANCESCO GABBANI Occidentalis Karma

2018 ERMAL META e FABRIZIO MORO Non mi avete fatto niente

2019 MAHMOOD Soldi

2020 DIODATO Fai rumore

2021 MANESKIN Zitti e buoni

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Gennaio 2022, 20:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA