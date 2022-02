Sanremo 2022, Noemi è celestiale con il total look e l'abito di Alberta Ferretti

Celestiale, quasi angelicata. È Noemi al Festival di Sanremo 2022. La cantante, che al red carpet aveva sfoggiato un look total black con pantaloni a zampa d'elefante e maxi cintura con fibbia dorata, sembrava decisa a portare sul palco un outfit grintoso e invece ha optato per un abito delicato firmato da Alberta Ferretti con profonda scallatura a V.

Noemi, abito di Alberta Ferretti.

Sulle note di Ti amo non lo so dire, Noemi si è affidata alle cure della stylist Susanna Ausoni e al beauty di Lancome e Sephora per un effetto "bambola di porcellana". E il risultato è vincente.

