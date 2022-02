Ornella Muti, a Sanremo 2022 è una cascata di luce con l'abito di cristalli Swarovski

Ingresso trionfale dalla scalinata dell'Ariston per Ornella Muti. Icona del cinema italiano e sex symbol degli Anni 70 e 80, l'attrice illumina il Festival di Sanremo 2022 con un abito firmato da Francesco Scognamiglio. Il raffinato couturier partenopeo torna alle origini, disegnando per lei un abito in tulle color carne, ricamato in 3D con cristalli Swarovski.

Radiosa e sorridente come sempre, l'attrice è perfettamente a proprio agio in questa veste così regale. Superata la paura della scalinata, si dirige sicura verso Amadeus e porta con sé un fascio di luce meraviglioso. Il primo outfit scelto per Ornella Muti rispecchia alla perfezione l'attenzione dello stilista per la sostenibilità, senza rinunciare alla seduzione. Scelta azzeccatissima per la candida musa del cinema italiano.

