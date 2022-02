Sanremo 2022, Arisa abito regale con mantello di piume

Dopo le polemiche social per il presunto "vestito al contrario", Arisa torna a Sanremo 2022 con un look regale che lascia a bocca aperta il palco dell'Ariston. Per il suo duetto con Aka7even, lo stylist della cantante Nicola Pantano sceglie un mini dress bianco dalla linea morbida con maniche sontuose in piume di struzzo, che proseguono lungo tutto lo scollo.

L'ispirazione sembra quella del piumino da cipria di Orietta Berti, ma l'effetto è ben diverso. Ed è merito del mantello lungo abbandonato dietro con tanto di strascico a terra.

Se ieri l'usignolo di Cavriago sembrava fagociatata dalla sua stessa nuvola di tulle, stasera Arisa è una principessa con tanto di scarpette d'argento e tappeto di piume ai suoi piedi. L'anello con il nome, poi, ha quel tanto di autoreferenzialità che non guasta.

