Sanremo 2022, Orietta Berti stile pulcino. E il pubblico dell'Ariston impazzisce

Ormai è inarrestabile Orietta Berti. Ogni sera a Sanremo 2022 è una sorpresa e un colpo al cuore. Dopo averci trafitto con gli aculei in stile Pokemon della prima sera e averci sedotto con il maxi cappello romantico rubato a Via col vento, oggi la cantante torna in versione pulcino spettinato.

«Come ti sei vestita, Orietta?», chiede Fabio Rovazzi. «Sono un piumino da cipria rivisitato», risponde la Berti, che parla di follower con la stessa disinvoltura di una quindicenne. Tutto merito del restyling made by Nicolò Cerioni. Peccato che la nuvola di tulle gialla e viola la avvolga e la sovrasti totalmente.

