Mahmood ha avuto un malore in camerino. Soccorso dai sanitari di Sanremo

Mahmood si è sentito male. Infatti il cantante cinque minuti prima di esibirsi con Blanco in questa quarta serata del Festival di Sanremo 2022 ha avuto un mancamento. Prontamente soccorso dai sanitari e da un medico presenti dietro le quinte del teatro Ariston, il cantante si è poi ripreso, riuscendo a scendere sul palco per cantare "Il cielo in una stanza" insieme al suo compagno di viaggio.

Leggi anche > Sanremo 2022, diretta serata Cover: si balla con Gianluca Grignani e Irama. Maria Chiara Giannetta che sorpresa. Jovanotti e Gianni Morandi show

Ultimo aggiornamento: Sabato 5 Febbraio 2022, 00:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA