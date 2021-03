Sanremo 2021, scaletta seconda serata: quando cantano i big, le co-conduttrici gli ospiti, le canzoni

Festival di Sanremo 2021 seconda serata: la scaletta, l'ordine dei cantanti in gara, gli ospiti. Dopo gli ascolti deludenti di ieri, Amadeus e Fiorello cercano il riscatto in questa seconda serata del Festival che mai scorderemo. Su Leggo.it la cronaca minuto per minuto della 71esima edizione della kermesse canora della riviera ligure. Cambiano molte cose questa sera: i cantanti in gara, la co-conduttrice, gli ospiti. Rimangono - come noto - Ibrahimovic e Achille Lauro. Rimane poi il caso "Irama" che - norma di regolamento - sarebbe fuori dal Festival visto che un suo collaboratore è stato trovato positivo al Covid. Ma proprio questo pomerigigo le case discografiche e i cantanti in gara hanno espresso "semaforo verde" per la sua partecipazione. Come previsto dalla scaletta della seconda seconda serata di Sanremo 2021, ascolteremo 13 cantanti big, 4 nuove proposte ed alcuni ospiti. Vediamo nello specifico.

LA SCALETTA DELLA SECONDA SERATA DEL FESTIVAL DI SANREMO 2021

Serata di Grandi ospiti a Sanremo 2021. La scaletta, oltre i big e le nuove proposte, prevede: Laura Pausini, fresca vincitrice ai Golden Globe, Il Volo con Andrea Morricone per un omaggio al grande Ennio. E ancora Gigliola Cinquetti, Fausto Leali, Marcella Bella per una staffetta di grandi successi sanremesi. Poi Gigi D'Alessio, il marciatore azzurro Alex Schwazer, la capocannoniere della nazionale femminile di calcio e della Juventus Cristiana Girelli. Mentre il secondo 'quadrò di Achille Lauro coinvolgerà anche Claudia Santamaria e Francesca Barra

SCALETTA DEI CANTANTI BIG ALLA SECONDA SERATA DI SANREMO 2021

Ecco l'ordine con cui i cantanti "campioni" saliranno sul palco dell'Ariston secondo la scaletta:

Orietta Berti

La rappresentante di lista

Lo Stato Sociale

Bugo

Gaia

Willie Peyote

Malika Ayane

Fulminacci

Extraliscio feat Davide Toffolo

Ermal Meta

Gio Evan

Irama

Random

LA SCALETTA DEGLI OSPITI DELLA PRIMA SERATA DI SANREMO 2021

Gli ospiti di Amadues questa sera sono diversi. Ovviamente ci sono quelli fissi: Fiorello, Ibra e Achille Lauro. Fiorello mattatore libero è una sicurezza e ha dimostrato - a dispetto di chi lo critica - di saper esserlo anche senza pubblico. Anzi, il comico sicialiano ha tramutato quel problema in un punto di forza.

Qualche perplessità in più ha suscitato la "prova" di Ibra. Il fuoriclasse svedese ha molto giocato sulla forza del suo personaggio, ma in molti si chiedono se questa "gag" che ha già mostrato la corda nella serata di ieri, possa reggere lo spettacolo per tutte le serate che mancano.

Achille Lauro è atteso per stupire, esattamente come fatto ieri: un quadro tra estetica a cultura che comunque rappresenta un momento particolare del Festival.

Sul palco, ma a cantare avremo tanti big apprezzati dal pubblico sanremese per eccellenza: Laura Pausini, Gigi D'Alessio, Gigliola Cinquetti, Fausto Leali, Marcella Bella. Molta attesa per l'arrivo di Alex Schwazer, marciatore italiano squalificato ingiustamente per Doping. Una storia a cui è giusto dar spazio.

