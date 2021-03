Pagelle seconda serata Sanremo 2021: i voti a tutti i cantanti in gara. Gaia incanta

Pagelle seconda serata Sanremo 2021: i voti a tutti i cantanti in gara oggi mercoledì 3 marzo. Dopo l'esibizione dei primi 13 cantanti "campioni" di ieri, anche oggi Leggo.it non si sottrae dall'esprimere i giudizi sulle canzoni in gare al Festival. Sicuramnente tra le cose più attesi della serata Pagelle di Sanremo 2021, sono molto lette anche dai cosiddetti "campioni" anche per analizzare la propria performance. Saranno tredici i cantanti vedremo cantare in questa seconda serata di Sanremo 2021. Come già noto c'è un cambiamento di programma: Irama non si esibirà dal vivo, un suo collaboratore è risultato positivo al Covid, e quindi verrà trasmesso un video di una prova generale che si è svolta recentemente all'Ariston. Ecco i cantanti a cui verranno assegnati i voti delle pagelle in questa seconda serata di Sanremo 2021: Orietta Berti, Bugo, Gaia, Lo Stato Sociale, La rappresentante di lista, Malika Ayane, Extraliscio, Ermal Meta, Random, Fulminacci, Willie Peyote, Gio Evan, Irama.

LE PAGELLE DELLA SECONDA SERATA DI SANREMO 2021

ORIETTA BERTI "Quando ti sei innamorato" 6,5 - Inizia come una romanza, si allarga in un sinfonismo un po’ troppo sontuoso e lascia all’interprete il respiro di una canzone d’amore targata “ieri”. Avrebbe figurato benissimo in un festival di alcuni anni fa questo brano passionale dedicato al marito Osvaldo. Però con i suoi 73 anni Orietta è una virtuosa: il fiato non è più quello di un tempo ma non ne sbaglia una, di note. Sempre bello sentirla cantare.

BUGO "E invece si" 7 - Celentano, Ronaldo, Ringo Starr, i giornali gratis, presenti all’appello di “E invece sì”, la canzone del Bugo 2 (la vendetta), per fortuna sua, solista. “Cristian cresci, perdi il treno”, è un monito. Autobiografica e suoni anni ‘80. “Voglio immaginarmi che non ho sbagliato e che il paradiso è il mio supermercato”. Dentro sogni, errori, ottimismo c’è una certa eleganza compositiva. Easy. Gran futuro in radio.

GAIA Cuore Amaro 7- Seducente, sensuale, di bianco vestita. All’Ariston fa viaggiare fino all’altra parte del mondo. Suoni latineggianti, chitarre acustiche a tutto spiano, ritmi sudamericani, un po’ di reggaeton. Il suo “Cuore amaro” è un racconto autobiografico tra conquiste, errori e porte chiuse in faccia. “Quella che ho dentro è una notte lontana, quella di chi non sa tornare a casa”. Ma non è una canzone che parla d’amore.

LO STATO SOCIALE Combat Pop 6.5 - Il rock’n’roll risciacquato nelle acque del Reno, quello bolognese, una girandola di citazioni musicali anni ‘50 e ‘60, una canzone che si fa teatro, una presa di Bennato, un pizzico di ironia anche sul direttore artistico del Festival e del suo “profilo di coppia” con consorte sui social. Benvenuti alla festa coca cola e pizzette dello Stato Sociale.“Mica rock ’n roll, questo è combat pop”.

