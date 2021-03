Sanremo 2021 , i duetti. Il gesto di Neffa verso Noemi fa infuriare i fan: «Ma che fa?». Stasera la lunga "galoppata" dei duetti all'Ariston. La prima dei 26 concorrenti in gara a esibirsi è Noemi, in coppia con Neffa. I due artisti interpretano "Prima di andare via".

Ma un gesto compiuto da Neffa nei confronti della collega fa storcere il naso ai follower. In cima alla celebre scala, Noemi avrebbe cercato la mano di Neffa per scendere, ma lui non l'avrebbe afferrata, scendendo da solo. L'azione poco galante sarebbe stata notata subito dai fan dell'interprete romana. E su Twitter piovo commenti: «Ma Neffa che non ha preso la mano di Noemi?». E ancora: «Che mancanza di cavalleria, lei cercava la sua mano e lui l'ha piantata sulle scale». Ma c'è chi ipotizza: «Non le avrà dato la mano per le misure anticovid?». In ogni caso, il duetto conquista gli utenti: «Bella interpretazione».

