di Emiliana Costa

Sanremo 2021 , "incidente" in diretta: Amadeus irrompe sul palco e blocca l'esibizione di Fasma: «Fermatevi». Pochi minuti fa, il conduttore del Festival della Canzone Italiana ha interrotto il duetto di Fasma e Nesli, irrompendo in diretta. Ma andiamo con ordine.

Leggi anche > Sanremo 2021, le pagelle della terza serata: i voti alle le cover dei cantanti

La terza serata di Sanremo è dedicata ai duetti e alla canzone d'autore. Fasma, cantante in gara, ha scelto di esibirsi con il rapper Nesli nel brano "La fine". Ma durante la performance qualcosa è andato storto. Un piccolo cortocircuito ha messo fuorigioco il microfono di Fasma. Ma il cantante non se ne è accorto ed è andato avanti. Allora, Amadeus ha fatto irruzione e ha bloccato l'esibizione: «Fermatevi». Gli artisti si bloccano increduli, poi il conduttore spiega tutto: «Non funziona il microfono di Fasma. Andiamo in pubblicità». Dopo il break, l'esibizione riprende. Il Festival continua.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Marzo 2021, 22:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA