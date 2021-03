Sanremo 2021, è in corso la conferanza stampa inaugurale del Festival.

«Sono emozionato. È stato un percorso difficilissimo». Così Amadeus ha preso la parola nella sala stampa del Casino di Sanremo, durante la conferenza inaugurale di Sanremo 2021, che si apre domani su Rai1, dopo una lunga e difficile gestazione, complicata dalla pandemia. «Voglio ringraziare la Rai e tutti quelli che hanno lavorato insieme a me perché questo festival non venisse cancellato», ha aggiunto. «La gente di Sanremo mi dice: siamo contenti che voi siate qua. Regaleremo cinque serate di musica, con 26 canzoni bellissime, e di spettacolo, con Fiorello e tanti ospiti. Sul palco porteremo l'amicizia e l'allegria che speriamo sia contagiosa per chi ci segue da casa», ha aggiunto Amadeus.

Laura Pausini la super ospite di mercoledì, seconda serata del Festival. «Mi voglio complimentare con Laura Pausini per il Golden Globe meritatissimo e sono orgoglioso di annunciare che Laura sarà al festival mercoledì per cantare la canzone che le è valsa questo premio importantissimo». Lo ha detto Amadeus nella conferenza.

L'intervento della Pausini: «Sto vivendo questa cosa che mi sembra un pò irreale»: Laura Pausini, fresca vincitrice del Golden Globe per il brano Io sì (Seen), del film La vita davanti a sé, tradisce ancora l'emozione intervenendo in collegamento con la conferenza stampa di Sanremo. «Vi ringrazio molto per avermi fatto collegare con voi, è lì che la mia carriera è iniziata», ha aggiunto, raccontando di «non aver ancora dormito». «È tutto così inaspettato, così, incredibile non so cosa dire, non ci sono parole, ci sono solo cuori che battono, emozioni senza fine, e tanta Italia. Sono in una zona arancione, ma mi sento bianca, rossa e verde». Quando Edoardo Ponti le ha parlato del film, ha raccontato l'artista, «mi sono innamorata del messaggio di integrazione di uguaglianza. Mi hanno chiesto di fare un testo italiano che ho proposto a Niccolò Agliardi, poi Netflix ha deciso che tutto il mondo avrebbe ascoltato la versione italiana. Devo ringraziare moltissimo Sophia Loren, è stato un grandissimo onore»

Questi i big che si esibiranno domani, martedì, la prima serata del Festival. In ordine alfabetico: Aiello, Arisa, Annalisa, Colapesce Di Martino, Coma_Cose, Fasma, Michielin-Fedez, Francesco Renga, Ghemon, Irama, Madame, Maneskin e Max Gazzè.

Gli ospiti di domani, prima serata del festival di Sanremo 2021, saranno Diodato, Loredana Bertè, l'infermiera simbolo della pandemia Alessia Bonari, la banda della Polizia di Stato con la violinista russa Olga Zakharova e il sassofonista Stefano Di Battista.

Fiorello: Io e Ama inseparabili. «Nessuno di voi si può lamentare del cast. Amadeus è riuscito a mettere insieme Willie Peyote e Orietta Berti. È come se in un Governo ci fossero Lega e Pd». A modo suo, Fiorello irrompe nella conferenza stampa di presentazione del festival al via domani. Un festival strano che «comunque andrà non si potrà dimenticare. Sono onorato di esserci e con Ama cercheremo di mettere il nostro impegno per regalare serate spensierate. Riguardando le immagini dell'anno scorso, ci siamo resi conto che l'80% delle gag non erano preparate. Così stavolta non abbiamo preparato nulla e se poi non ci viene niente, saremo fottuti. Ma siamo inseparabili, neanche Renzi riuscirebbe a separarci».

Ancora Fiorello: «Farò diversi interventi canori, giocherò anche con alcuni ospiti. Per esempio faremo un omaggio a Carosone con Enzo Avitabile, in cui, lui non lo sa ancora, ma dovrà cantare 'Caravan Petrol' anche Amadeus»

Lady Gaga? «Mi piacerebbe molto avere Lady Gaga. Magari, ma è molto impegnata con il film che sta girando a Roma e non c'è possibilità di averla». Amadeus sgombra così il campo dall'ipotesi che l'attrice e cantante americana possa arrivare a Sanremo. È sul set di Gucci di Ridley Scott in cui interpreta Patrizia Reggiani.

