Canta Sanremo: torna su Instagram il filtro che fa cantare le canzoni del Festival. Ecco come averlo nelle Stories. La tipologia è sempre quella tipica degli “head quiz”, nei quali un cartello scorre sulla testa dell’utente fino a bloccarsi in corrispondenza del titolo di una canzone, che dovrà essere eseguita a cappella in una manciata di secondi.

E' stata la novità dello scorso anno e dopo il successo ottenuto torna per Sanremo2021 il filtro Instagram “Canta Sanremo” con una veste grafica completamente rinnovata e 30 nuove canzoni con cui gli utenti potranno mettere alla prova le proprie ugole.

Il primo a testarlo, manco a dirlo è stato Fiorello, che ha dato il via a questo nuovo rilascio di casa Raid con “Romantica” di Tony Dallara, ma grazie all'aggiornamento ci sarà anche “Fai Rumore” di Diodato, vincitore dell’ultima edizione. La tipologia è sempre quella tipica degli “head quiz”, nei quali un cartello scorre sulla testa dell’utente fino a bloccarsi in corrispondenza del titolo di una canzone, che dovrà essere eseguita a cappella in una manciata di secondi. Durante la performance l’aspirante interprete sarà “accompagnato” dall’orchestra e, infine, omaggiato con un applauso e una pioggia di festoni. Terminata la registrazione, l’utente potrà tenere per sé la propria esibizione - salvandola nel rullino - condividerla nelle stories o inviarla agli amici per mostrare a tutti il proprio talento canoro.

Come utilizzare il filtro Canta Sanremo nelle vostre Storie

Per utilizzare l’effetto bastano pochi semplici passaggi:

- Visitare il profilo ufficiale @sanremorai su Instagram

- Cliccare sulla terza icona sotto le stories in evidenza (quella con lo smile)

- Fare tap su “Provalo” o decidere di salvare direttamente l’effetto nella propria gallery di filtri.



Una volta acquisito il filtro nella propria fotocamera di Instagram, sarà possibile proiettarsi virtualmente sul palco dell’Ariston.

