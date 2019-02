Sanremo 2019, il tweet del cardinale Ravasi rilancia "Argento vivo" di Daniele Silvestri

Avete preso un bambino che

Non stava mai fermo

L’avete messo da solo

Davanti a uno schermo

E adesso vi domandate se sia normale

Se il solo mondo che apprezzo

È un mondo

Virtuale

(Daniele Silvestri, Argento vivo)#Sanremo2019 — Gianfranco Ravasi (@CardRavasi) 5 febbraio 2019

Unche ha intanto raggiunto i suoi 102mila followers, ma che è poi subito rimbalzato nell'universo della prima serata di Sanremo: al cardinale Gianfranco Ravasi è evidentemente piaciuta la canzone “Argento vivo” cantata da. E' Il racconto di un ragazzo di 16 anni che da "10 vive in carcere" per un reato che di certo non ha commesso lui. Un testo intenso, impegnato, forse troppo difficile per intercettare abbastanza voti popolari per vincere ma che sicuramente avrà un buon successo. Magari con la benedizione del cardinale teologo, ebraista, editorialista, autore di centinaia di pubblicazioni, presidente del Pontificio consiglio della Cultura, sempre attento e disponibile al dialogo con i giovani anche attraverso i social.