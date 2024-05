Ragazza senza patente travolge 19enne in scooter: Salvatore morto sul colpo. «La 26enne insieme a un uomo che si era preso la colpa»

di Redazione Web

Guida l'auto senza patente e si scontra con un 19enne in scooter, che muore sul colpo. L'incidente è avvenuto a Castellammare di Stabia, in via Ripuaria. Al volante dell'utilitaria coinvolta nello scontro c'era una ragazza di 26 anni, denunciata dai carabinieri che sono intervenuti.

L'incidente mortale a Castellammare

Per cause ancora in corso di accertamento, due giovani in scooter si sono scontrati con un'auto. Il 19enne Salvatore Vertolomo è morto sul colpo, il passeggero è stato portato in ospedale per accertamenti, non in pericolo di vita. Le 4 persone in auto sono rimaste illese.

Alla guida dell’utilitaria, secondo una prima ricostruzione, ci sarebbe stata una 26enne senza patente, che è stata denunciata per omicidio stradale alla Procura di Torre Annunziata. Un 51enne risponderà invece di favoreggiamento personale, per aver dichiarato falsamente di essere alla guida durante lo scontro. I veicoli sono stati sequestrati, la dinamica dell’incidente da ricostruire.

La salma è ora a disposizione del pm di turno e sarà sottoposta ad autopsia.

