Chiara Ferragni e Fedez, villa Matilda in vendita: «Fine di un sogno». A Pomeriggio 5 la rivelazione: ecco chi la acquisterà

di Cristina Siciliano

Vendesi villa di lusso con un giardino da 1000 mq dal valore di 5 milioni di euro. La casa dei Ferragnez sul lago di Como, villa Matilda, chiamata così in omaggio alla cagnolina scomparsa il 29 luglio scorso, a solo un anno dall'acquisto, è già sul mercato. E sembrerebbe che a volerlo sia stato proprio Fedez. Di questo si è parlato a Pomeriggio 5 durante la puntata di venerdì 24 maggio. «La villa pare fosse di Fedez», sottolinea la conduttrice. E Davide Maggio: «Sì Myrta, confermo».

Fedez sul jet privato con una misteriosa bionda, arriva la frecciata di Chiara Ferragni: la foto scatena i follower

Cosa è successo

Annamaria Berrinzaghi, la mamma di Fedez, non le ha mandate a dire a chi critica il figlio. Su Instagram ha pubblicato il significato della parola 'invidia' preso da wikipedia. «Deve essere brutto gioire della disgrazie altrui. Che tristezza».

«Bisognerebbe smetterla - ha sottolineato Davide Maggio -. Questi genitori devono avere la consapevolezza che i figli sono esposti. L'invidia è un sentimento negativo ma se tu mostri al pubblico la bella vita, è questa la conseguenza. La mamma di Fedez che fai si mettesse l'anima in pace. La proprietà della villa è FLV Immobiliare e pare abbia proprio le iniziali di Fedez, Leone e Vittoria. Chiara era già stata esclusa. Questa società è stata costituita nell'ottobre 2022. La villa è bella però non ha accesso diretto alla strada. A quanto pare, il vicino di Fedez che collabora con Macron, vorrebbe acquistare la villa. Il motivo? Non gradiva la presenza di una famiglia chiacchierata. Perché è amante della riservatezza». «Secondo me lui forse ha bisogno di liquidità oppure prima di un divorzio acchiappa i soldi e scappa - ha incalzato Rosanna Cancellieri -. Se è una villa che non voglio usare, prima di incominciare a fare a fette il patrimonio, sai che c'è? Io la vendo, non vanno in cumulo del mio reddito».

La villa sul lago di Como in vendita

Non solo vivono ormai in case separate, ma Chiara Ferragni e Fedez hanno messo anche in vendita la villa sul lago di Como, acquistata neanche un anno fa per cinque milioni di euro.

Il caso Iovino

Poco dopo lo scoppio del Pandoro gate, Fedez ha lasciato la casa di famiglia. Ed è finito sotto indagine anche lui per la rissa avvenuta al The Club di Milano e il successivo pestaggio del personal trainer Cristiano Iovino in via Traiano. Fedez, riconosciuto da due testimoni, è stato iscritto nelle scorse settimane nel registro degli indagati dalla Procura di Milano per rissa, lesioni e percosse in concorso.

Per procedere con questi ultimi due reati, però, sono necessari la querela e il referto medico da parte della persona offesa, in questo caso Iovino, che tuttavia aveva rifiutato il trasporto in ospedale e non avrebbe collaborato alle indagini. Nei giorni scorsi i legali dei due hanno raggiunto un accordo e il trainer ha rinunciato a presentare querela. Se la denuncia non sarà depositata entro luglio le accuse di lesioni e percosse cadranno automaticamente. Rimarrebbe quella per rissa, procedibile d'ufficio, ma ancora tutta da valutare.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Maggio 2024, 19:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA