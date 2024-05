Lorella Cuccarini, 40 anni di carriera con sorpresa: la proposta Rai e il disco celebrativo

di Cecilia Legardi

Lorella Cuccarini, l'anno prossimo, festeggerà i suoi 40 anni di carriera nel mondo dello spettacolo e sembra che la Rai stia creando un format tutto per lei: ecco i dettagli.

Un programma Rai solo per lei

Lorella Cuccarini ha iniziato a lavorare in tv negli anni Ottanta, sotto le ali di Pippo Baudo, che la ha voluta con sè a Fantastico, il vecchio programma di Rai 1. La conduttrice sta quindi per dare inizio al suo 40° anno di attività in televisione, tra gli incarichi in Rai e poi in Mediaset. Secondo alcune indiscrezioni, la Cuccarini tornerà a lavorare in Rai, la quale avrebbe proposto di realizzare un programma in occasione dei suoi 40 anni di carriera. Si tratterebbe di uno show in prima serata, probabilmente intitolato Fantastica, per ricordare il suo debutto. Sul sito web di TVBlog, infatti, è stato riferito che il regista Gabriele Pignotta sta scrivendo una sceneggiatura che vede protagonista Lorella Cuccarini e che girarà per tutta Italia. Intanto, è già stato annunciato che uscirà un disco celebrativo di 13 brani che hanno accompagnato la showgirl nel suo percorso e i cantanti saranno Gianni Morandi e alcuni ex partecipanti di Amici.

Lorella Cuccarini e Amici, addio al canto?

Se la Cuccarini tornerà a Rai 1 dirà addio a Amici di Maria De Filippi? In realtà la showgirl dovrebbe comunque riuscire a continuare la sua attività come professoressa di canto, dunque i fan e i futuri allievi non hanno motivo di preoccuparsi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Maggio 2024, 18:39

