Sanremo 2019, le pagelle dei cantanti sul palco dell'Ariston: Nek e Renga promossi, delude Il Volo

Sanremo 2019, la diretta della prima puntata: Francesco Renga il primo a esibirsi

FRANCESCO RENGA - Aspetto che torni - 7

“Il mondo si perde, tu invece rimani”: Renga si perde tra le strofe della sua ballad. La melodia c’è. E lui pure.



NINO D’ANGELO E LIVIO CORI - Un’altra luce - 5

Il dialogo generazione non convince. A tratti si perdono. Non entusiasmano. Sembra un brano vecchio.



NEK - Mi farò trovare pronto - 7

È pronto. Arriva con voce e testo. È all’altezza dell’amore. Almeno di quello del pubblico che non risparmia applausi.



THE ZEN CIRCUS - L’amore è una dittatura - 6

Solo le bandiere che hanno sventolato alla fine del pezzo hanno riportato un po’ di energia. Brano complesso, che si riscatta nel finale.

IL VOLO - Musica che resta - 6

Note svolazzanti lasciano i lirismi in sordina rispetto al pop. Vorrebbero essere “il sole in un giorno di pioggia”… però l’ombrello è sempre meglio portarselo.

