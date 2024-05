Benessere, arriva In Any Case il brand di beauty set da viaggio pret-a-porter rivoluzionario: eco friendly e 100% naturale

In Any Case, è il primo beauty brand di set da viaggio Made in Italy e sostenibile di Irene Bonora con sede a Bologna: un set di bellezza composto da prodotti naturali, vegani e cruelty-free, pronto per ogni occasione. Irene ha creato In Any Case unendo le sue due grandi passioni: il mondo del beauty e i viaggi. Da questa fusione è nata una linea di prodotti che non solo risponde alle esigenze quotidiane di chi è sempre in movimento, ma lo fa rispettando valori fondamentali come sostenibilità, equità e inclusività. In Any Case è il compagno perfetto per chi ama viaggiare, fare sport o semplicemente vivere la vita di tutti i giorni con praticità e stile. Ogni beauty case è completo di tutto il necessario per essere sempre pronto da mettere in valigia, nella borsa o nello zaino.

“In Any Case nasce per unire le mie due grandi passioni: i viaggi e i cosmetici. La mia mission è dare ai viaggiatori di tutto il mondo un set completo, sempre pronto, a portata di mano e che abbia il minor impatto ambientale possibile...e che sia anche bello da possedere!” spiega Irene Bonora, founder di In Any Case. “Mi ci sono voluti quasi due anni per creare In Any Case. Quando ho iniziato non sapevo nulla di come si mettesse in piedi un brand: ho dovuto imparare tutto da zero tenendo duro per non mollare quando le cose sembravano non andare. Quando finalmente In Any Case è partito, però, tutta la fatica è svanita di colpo per fare spazio all'emozione e all'orgoglio di avercela fatta e di aver creato qualcosa, un piccolo mondo, in cui finalmente rispecchiarmi al 100%”.

SOSTENIBILITA’ A 360 GRADI: UNA VISIONE PRESENTE E FUTURA

Ogni giorno In Any Case si prende cura dei dettagli, pensando a ogni aspetto del suo ciclo produttivo e al suo impatto sul Pianeta. Infatti, nulla viene lasciato al caso: dagli ingredienti, al packaging, ai flaconi, fino alla filiera e la produzione, tutto è attentamente pensato e studiato con cura per la salvaguardia del nostro Pianeta e per dare vita al miglior prodotto possibile in termini di qualità, usabilità e comodità e con il minor impatto ambientale possibile. Il brand crede in una bellezza che abbia un impatto positivo sia per le persone che per l'ambiente e che rifletta la sua dedizione quotidiana nel creare un futuro più sostenibile. Tutte le formulazioni dei prodotti sono realizzate con materie prime naturali, vegani e cruelty free e i beauty case sono fatti di poliuretano termoplastico riciclato (TPU).

La partnership con Movo, il primo sistema in Italia di imballaggi riutilizzabili e spedizioni circolari, inoltre, permette di garantire che tutte le spedizioni avvengano in modo circolare perché ogni imballaggio è riutilizzabile fino a 20 volte. Una volta ricevuto il proprio acquisto, basterà richiudere l'imballaggio a forma di busta e inserirlo nella cassetta delle poste più vicina...Movo si occuperà del resto!

READY, SET...GO! SET URBAN O SET WANDERLUST: I BEAUTY CASE MUST HAVE DA VIAGGIO DI IN ANY CASE

Che sia un weekend fuori porta o una vacanza, una giornata in ufficio, la palestra o nella vita di tutti i giorni In Any Case ha pensato a tutte le esigenze componendo dei beauty che abbiano all’interno tutto l’occorrente per poter uscire di casa con i propri essenziali di bellezza...pronti per ogni occasione. Due diversi formati che si adattano alla dinamicità e diversità del mondo moderno: Urban è il beauty set più piccolo pensato per i viaggi brevi o weekend prolungati e la vita di tutti i giorni, mentre Wanderlust è il set più grande che è perfetto per le vacanze o da portarsi in palestra. Tutti e due i formati hanno al loro interno sette prodotti mini-size: shampoo, balsamo, bagnoschiuma, detergente viso, crema viso, crema corpo e crema mani, tutti con un formato conforme alle norme per l’imbarco e i controlli di sicurezza. Lasciati ispirare e preparati a partire! La profumazione è uguale per ogni prodotto e unisex: note di testa travolgenti di arancia dolce, prugna Mirabelle e cocco, un cuore di gelsomino, fiori di mandorlo e gardenia e, in chiusura, un fondo di bacche di vaniglia, mandorla dolce, sandalo cremoso, cedro e muschio...il tutto 100% naturale.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Maggio 2024, 21:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA