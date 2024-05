Fedez, weekend extra lusso a Montecarlo: yacht e nuova Ferrari Daytona. Il prezzo è da capogiro

di Cristina Siciliano

Fedez vola a Montecarlo per godersi il Gran Premio di Formula 1 nel Principato. Tra lusso e relax, il rapper sta cercando di staccare la spina lontano dal clamore mediatico italiano degli ultimi giorni. Fedez, con tanto di prova al volante di una Ferrari e scatto su uno yacht super lusso ormeggiato in porto, si mostra felice e spensierato. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Chiara Ferragni e Fedez, villa Matilda in vendita: «Fine di un sogno». A Pomeriggio 5 la rivelazione: ecco chi la acquisterà

Fedez e la Ferrari da sogno

La vacanza extra lusso di Fedez è naturalmente tutta documentata sul suo profilo social. Il rapper ha deciso di salire a bordo di una Ferrari Daytona SP3 full carbon da oltre 2 milioni di euro. Si tratta della seconda vettura che entra a far parte del segmento Icona a edizione limitata e rende omaggio alle Ferrari V12 a motore centrale-posteriore che fecero entrare il marchio nella leggenda degli sport motoristici. Un bolide acquistato anche da Zlatan Ibrahimovic.

Fedez-Ferragni, la rottura

Intanto oggi Chiara Ferragni si trova a Madrid, con i figli Leone e Vittoria, ospite di un grande albergo.

Come tanti, Chiara e Federico non hanno retto agli urti della vita: prima la scoperta del tumore al pancreas e l'operazione di Fedez, poi la partecipazione di lei a Sanremo 2023, quando scoppiò la polemica dopo il bacio tra il cantante e Rosa Chemical. Il colpo finale è arrivato con il caso pandoro, che vede lei indagata per truffa aggravata, così come per le uova di Pasqua e la bambola Trudi. Poco dopo lo scoppio del 'pandorogate', appena passato San Valentino, Fedez ha lasciato la casa di famiglia.

