Angelo Onorato trovato morto, le telecamere hanno ripreso tutto: la possibile via di fuga del killer e la pista del suicidio

Il suv Range Rover di colore scuro di Angelo Onorato, l'architetto marito dell'europarlamentare Francesca Donato trovato morto in auto, era parcheggiato in un punto cieco tra due telecamere di sorveglianza. Dalle registrazioni delle immagini è evidente che nessun veicolo si è fermato nei pressi del Range Rover del professionista perché tutte le macchine «filmate» sono passate in un tempo incompatibile con una sosta.

Angelo Onorato, moglie e figlia: «È stato ammazzato». Ma la verità delle telecamere è un'altra: nessuna auto vicino al Suv