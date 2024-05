Maniaco alle partite di pallavolo, scatta foto e video alle parti intime delle giocatrici: «Lo facevo per darmi piacere»

di Redazione web

Scandalo in Brasile. Un uomo è stato arrestato con l'accusa di aver fotografato e filmato le parti intime delle giocatrici di pallavolo durante le partite della Lega delle Nazioni femminile, che si sono svolte allo stadio Maracanãzinho, nonché le partite di beach volley a Recife. Le indagini condotte hanno rilevato che Carlos Eduardo Freire de Brito Carlos Eduardo Freire de Brito è entrato negli eventi sportivi con una macchina fotografica semiprofessionale dotata di lenti di ingrandimento, con l'obiettivo di filmare e fotografare parti intime delle giocatrici. Lo facevo per la mia lussuoria Al momento gli agenti hanno sequestrato i dispositivi elettronici utilizzati da Carlos Eduardo. L'uomo ha confessato di aver registrato le immagini «per la propria lussuria, come la masturbazione» e di averle salvate sul suo computer e sul cellulare.

L'uomo è stato identificato dopo che la squadra di intelligence della società di sorveglianza: è riuscita a catturare il momento esatto in cui l'uomo, in modo velato, ha utilizzato la telecamera per catturare il immagini dei giocatori.

I dispositivi sequestrati

Tra le immagini archiviate sui dispositivi c'erano video ripresi durante le partite della Lega delle Nazioni, giocate a Rio de Janeiro, e anche partite di beach volley, giocate nel comune naturale di Carlos Eduardo, Recife, nello Stato di Pernambuco. I dispositivi elettronici sequestrati erano una macchina fotografica utilizzata per catturare le immagini dei giocatori, un notebook, un cellulare e due memory card, che contenevano materiale di carattere intimo. L'individuo arrestato dalla polizia sarà responsabile dei reati di importunità sessuale e registrazione non autorizzata di intimità sessuale.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Maggio 2024, 18:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA