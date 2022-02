Sanremo, Noemi a “Oggi è un altro giorno”: «Canzone autobiografica, la bambina dentro di me...»

Noemi ospite di “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone su RaiUno. La cantante, nata artisticamente a “XFactor”, è stata protagonista sul palco di Sanremo 2022 con la canzone “Ti amo non lo so dire”.

Noemi ospite di “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone su RaiUno

Noemi a “Oggi è un altro giorno”

Noemi ospite di “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone su RaiUno ha parlato della sua esperienza sul palco di Sanremo 2022: «All’inizio ero emozionata – ha spiegato - pensavo mi uscisse il cuore dal petto. Questa canzone è autobiografica, parla tanto di me. A volte vogliamo raggiungere chi siamo e le persone accanto a noi non ci capiscono... Poi è vero, come dice il testo, che per le parole sono proiettili, sono emotiva quindi più le cose sono importanti da dire più ho difficoltà. Forse perché la bambina che è dentro di me si sente un po’ fragile rispetto al cambiamento».

La sua canzone parla d’amore e lei è felicemente sposata: «Io ho detto a mio marito che lo amo, sono per lo slancio, le cose bisogna dirle se si pensano. Ci sono tanti modi comunque per dire ti amo, lui non ha avuto paura del lavoro che volevo fare su me stesse, del cambiamento, si è fidato di me senza sapere quale poteva essere il risultato finale»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Febbraio 2022, 15:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA