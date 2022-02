Sanremo 2022, Noemi: «Natural woman, tutte noi donne dovremmo esserlo»

Non era solo questione di tubino «anche se col tubino mi trovo benissimo». Scherza Noemi, rossa di capelli e d'umore radioso, per niente stressata dal festival («voglio divertirmi») nonostante torni a Sanremo a distanza di undici mesi. Dopo aver cantato l'anno scorso il gran cambiamento di testa e di immagine con Glicine, adesso con Ti amo non lo so dire (cucitale addosso da Mahmood, Alessandro La Cava e Dardust) resetta il rapporto tra la nuova Noemi e quel che le sta intorno.

«È un altro tassello del mio percorso, di quel lavoro di consapevolezza di me che ho intrapreso anche attraverso la musica. Non che prima non mi riconoscessi nelle cose che cantavo ma ero più strumento di emozioni comuni che voce di me stessa. Ora parto da me sperando che qualcuno si riconosca nelle mie, di sensazioni».

«Glicine» era la metamorfosi interiore ed esteriore ma «una volta che cambi, devi ristabilire il contatto con chi ti circonda, con il tuo mondo. A volte il tuo cambiamento può spiazzare anche le persone che ti vogliono più bene. Ecco, dopo aver raggiunto l'equilibrio con te stessa, devi puntare a quello con gli altri».

E da che cosa si parte?

«Ovviamente dalla cosa più semplice e più complicata da dire, ovvero ti amo. Io non sono mai stata molto brava a parlare, a volte le parole possono diventare pallottole che rimbalzano, sono molto più abile a cantare quello che sento che a dirlo».

Dovesse dedicarlo a qualcuno, un brano dal titolo così impegnativo?

«A tutti quelli che non vogliono essere fraintesi».

È contenta di aver scelto per la serata delle cover A natural woman perché la riporta al soul al blues, «la prima musica che ho amato e che ho cantato», perché vuol fare omaggio «a Carole King che la scrisse per Aretha Franklin e a tutte noi donne nella speranza che nella vita, almeno una volta, ci si senta delle natural woman».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Febbraio 2022, 07:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA